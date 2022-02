Giải U.19 quốc gia: Nhiều đàn em Quang Hải bị F0, bảng C đổi lịch thi đấu

Trong cuộc họp kỹ thuật tại trụ sở VFF vào sáng nay 14.2 nhằm chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá vô địch U.19 quốc gia bảng C khởi tranh vào chiều ngày 15.2, đại diện CLB bóng đá Hà Nội đã cho biết đội bóng này đang có 20 thành viên bị nhiễm covid, thời gian qua không thể tập luyện và tất cả đang được xét nghiệm liên tục cũng như theo dõi sức khỏe hàng ngày, hàng giờ. Chính vì vậy đội Hà Nội chỉ còn 10 cầu thủ và không thể đủ lực lượng thi đấu trận mở màn vào ngày mai 15.2 gặp đội Khánh Hòa.

Trước tình hình này, VFF đã linh động vì đây là giải trẻ cần tạo sân chơi cho các đội một cách tốt nhất, nên sau khi thống nhất với các đội trong bảng C, BTC quyết định điều chỉnh đưa lượt trận thứ 2 đá vào ngày 17.2 (đội Hà Nội nghỉ thi đấu) chuyển lên thành lượt trận ngày 15.2 và lượt ngày 15.2 sẽ đổi xuống thành 17.2. Thay đổi này nhằm tạo điều kiện cho đội Hà Nội có thêm thời gian chăm sóc, theo dõi bệnh tình có thể kịp phục hồi của một số cầu thủ, đảm bảo có thể thi đấu ở lượt trận ngày 17.2 trở đi. Dĩ nhiên nếu đến thời điểm đó mà đội Hà Nội không đủ quy định 13 cầu thủ để tham gia thi đấu thì BTC buộc lòng sẽ xem xét tiếp và rất có thể phải lùi ngày thi đấu và như thế vòng loại ở bảng C có khả năng sẽ phải kéo dài.

Mọi chuyện khó khăn chưa dừng lại khi chiều nay khi BTC vừa ban hành thông báo thì đến lượt đội Công an Nhân dân cho biết họ cũng có 6 cầu thủ vừa phát hiện bị nhiễm covid. Lãnh đạo và BHL đội Công an Nhân dân cho biết đội đã test PCR cho toàn bộ lực lượng cầu thủ và các thành viên, trong sáng mai sẽ có kết quả. Phía đội Công an Nhân dân đang lo ngại nếu có thêm cầu thủ bị dính covid, họ cũng sẽ không đủ lực lượng 13 cầu thủ tham gia và không thể ra sân vào chiều mai gặp Hoàng Anh Gia Lai. Thế nên dù tinh thần là chiều mai vẫn diễn ra 2 trận đấu Lâm Đồng gặp Khánh Hòa (13 giờ 30) và Hoàng Anh Gia Lai gặp Công an Nhân dân (15 giờ 30), nhưng phải đến sáng mai mới biết đội Công an Nhân dân có thể thi đấu được hay không.





Cũng trong ngày mai 15.2 các bảng A, E và F sẽ đồng loạt diễn ra các trận đấu giữa PVF gặp Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc (15 giờ) và Viettel gặp Bình Định (15 giờ) trên 2 sân tự nhiên và nhân tạo tại bảng A. Tiền Giang gặp Becamex Bình Dương (13 giờ 30), TPHCM gặp Long An (15 giờ 45) trên sân Gò Vấp ở bảng E, Bình Phước gặp Sài Gòn (16 giờ) trên sân chính, Cần Thơ gặp Đồng Tháp (14 giờ) và Đồng Nai gặp An Giang (16 giờ) trên sân phụ Bình Phước tại bảng F.