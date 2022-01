Giải vô địch U.19 quốc gia tăng kỷ lục với 33 đội tham dự, bốc thăm ngày 18.1

Vào đầu tuần, VFF cho biết có 31 đội U.19 đăng ký tham gia. Sau khi thông tin được loan tải, Phòng Tổ chức Thi đấu VFF rà soát lại thì nhận thấy đội Hòa Bình chưa đủ điều kiện nên đội này xin rút. Thay vào đó có đến 3 đội mới đăng ký bổ sung gồm Tiền Giang, Quảng Nam và đội dự tuyển U.17 Việt Nam (có thể mang tên đội Trung tâm bóng đá trẻ VFF do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt). Như vậy tổng số đội tham dự là 33 đội. Con số này là đông chưa từng thấy trong hệ thống các giải bóng đá trẻ của Việt Nam trong nhiều năm qua.

Cũng trong chiều nay, bộ phận chuyên môn của Ban tổng thư ký VFF đã gửi dự thảo điều lệ giải vô địch quốc gia U.19 năm 2022 xin ý kiến Ban chấp hành VFF sẽ họp vào ngày mai 8.1. Trong đó ngoài quy định độ tuổi phải sinh từ 2003 trở về sau (đúng 19 tuổi trở lại để phù hợp với độ tuổi U.20 sang năm nếu Việt Nam lọt vào Cúp U.20 bóng đá châu Á 2023 tại Uzbekistan vào đầu năm và FIFA World Cup U.20 năm 2023 tại Indonesia vào tháng 5 ), có cả hình thức thi đấu, cách thức tổ chức giải cũng như thời gian, dự kiến địa điểm thi đấu vòng loại và vòng chung kết. Theo đó giải U.19 quốc gia năm nay là cơ sở quan trọng tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển U.19 Việt Nam sẽ dự tranh giải U.19 Đông Nam Á vào tháng 8 và từ đó sẽ tranh vòng loại giải U.20 châu Á năm 2023 dự kiến vào tháng 10 để bước sang năm 2023 với quyết tâm có mặt ở vòng chung kết U.20 châu Á và nhắm đến U.20 World Cup.

Theo dự kiến, 33 đội tham dự sẽ chia làm 6 bảng gồm 3 bảng 6 đội và 3 bảng 5 đội, thi đấu theo hình thức tập trung tại khu vực phía Bắc, gồm Hà Nội và các địa phương lân cận. Trong đó sẽ có 3 bảng tại Hà Nội (sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF, sân Thanh Trì, sân Viettel), 2 bảng tại Hưng Yên (sân PVF), 1 bảng tại Phú Thọ. Các bảng 6 đội sẽ thi đấu tại sân VFF, sân Viettel và sân PVF. Vòng loại sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt từ ngày 16.2 đến 26.2 (lượt đi) và 1.3 đến 11.3 (lượt về), tính điểm xếp hạng và sẽ chọn các đội nhất nhì mỗi bảng lọt vào vòng chung kết. Trường hợp đội chủ nhà vòng chung kết không nằm trong danh sách các đội dẫn đầu các bảng này thì đội thứ nhì có chỉ số phụ thấp nhất trong 6 bảng (sẽ so sánh giữa các bảng sau khi đã trừ thành tích của đội xếp thứ nhì của bảng 6 đội với đội xếp thứ 6 trong bảng đó cho bằng nhau giữa các đội nhì bảng) sẽ bị loại. Vòng chung kết gồm 12 đội sẽ thi đấu từ ngày 15.3 đến 31.3 đúng trong thời gian V-League và giải hạng Nhất tạm nghỉ để đội tuyển quốc gia tập trung đá 2 trận còn lại của vòng loại World Cup với Oman và Nhật Bản.





Phòng Tổ chức Thi đấu VFF cũng thông báo dự kiến thời gian bốc thăm xếp lịch thi đấu là 9 giờ ngày thứ ba 18.1.2022 tại trụ sở VFF và sẽ mời đại diện các đội tham dự. Buổi lễ bốc thăm dự kiến sẽ có livestream trực tiếp. Nguyên tắc bốc thăm là sẽ rải đều tất cả các đội ở các khu vực vào các bảng, các đội trẻ của các CLB hạng V-League, hạng Nhất, hạng Nhì cũng sẽ rải đều để không có bảng nào tập trung đông số lượng các đội ở cùng hạng đấu vào chung bảng. Cách làm này cũng đã từng giúp cho vòng loại giải vô địch U.21 quốc gia diễn ra vào tháng 12 vừa rồi rất hấp dẫn khi có nhiều trận đấu hay, nhiều sự cạnh tranh quyết liệt mà đến giờ chót mới ngã ngũ các chiếc vé dự vòng chung kết.

Xin nhắc lại 33 đội sẽ bốc thăm tham dự vòng loại gồm: Hà Nội, Viettel, Nam Định, PVF , Phố Hiến, Đông Á Thanh Hóa, Hải Nam Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Công an Nhân dân, Dự tuyển U.17 Việt Nam, Sông Lam Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Becamex Bình Dương, Tây Ninh, Học viện Nutifood, Sài Gòn FC, TP.HCM, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: “Hy vọng quy luật lượng - chất tức quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại sẽ ứng với giải vô địch U.19 quốc gia năm nay. Số lượng đông chứng tỏ nhiều địa phương, CLB, trung tâm bóng đá trẻ đã quan tâm và đầu tư mạnh mẽ cho lực lượng kế cận, từ đó sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam nâng tầm trong tương lai”.