Giải U.23 châu Á, U.23 Nhật Bản vs U.23 Tajikistan: Thắng đậm để lấy ngôi đầu

U.23 Nhật Bản đang có cùng 4 điểm với U.23 Ả Rập Xê Út nhưng xếp nhì bảng D do thua hiệu số bàn thắng bại (+1 so với +5). Vì thế chạm trán với U.23 Tajikistan yếu nhất bảng, “Samurai xanh” quyết có chiến thắng đậm để đua tranh ngôi đầu bảng xếp hạng với Ả Rập Xê Út vốn phải chạm trán với đối thủ xương xẩu U.23 UAE (3 điểm) ở trận cùng giờ.

Nếu xếp nhất bảng D, U.23 Nhật Bản sẽ chạm trán với U.23 Việt Nam (nhì bảng C) ở tứ kết còn nếu nhì bảng, họ sẽ phải đối đầu với đương kim vô địch U.23 Hàn Quốc (nhất bảng C). HLV Go Oiwa tự tin sẽ dẫn dắt U.23 Nhật Bản với thành phần các cầu thủ lứa U.21 vượt qua Tajikistan.

“Chúng tôi đã chơi tốt trong trận đầu tiên gặp UAE nhưng sau trận hòa với Ả Rập Xê Út, tất cả mọi người trong đội đều thất vọng. Giờ đây U.23 Nhật Bản tự tin có thể giành kết quả khả quan trước Tajikistan”, HLV Go Oiwa nói. Ông cho biết thêm “Samurai xanh” dự U.23 châu Á với mục tiêu vô địch nên muốn giành chiến thắng trước tất cả các đối thủ để lần nữa đăng quang sau lần đầu năm 2016.





Trong khi đó, sau khi cùng U.23 Tajikistan hết cơ hội tranh vé đi tiếp, HLV Aslidin Khabibuloev nói: “Chúng tôi đang thiếu những tiền đạo chất lượng nên gặp khó khăn ở khâu ghi bàn. Chạm trán với U.23 Nhật Bản, chúng tôi sẽ tính toán để trao cơ hội cho những cầu thủ ít cơ hội ra sân trước đó để họ thể hiện”.

Với tương quan lực lượng 2 đội, rất khó để U.23 Tajikistan tạo ra bất ngờ cho đội bóng xứ sở mặt trời mọc. Tránh được trận thua đậm trước U.23 Nhật Bản đã là thành công với U.23 Tajikistan.