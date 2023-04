Giải vật dân tộc toàn quốc lần thứ 2: VĐV phải thường xuyên test Covid-19

Sáng 17.4, tại trụ sở Thị ủy Sơn Tây (Hà Nội) diễn ra buổi họp báo thông tin về giải vật dân tộc toàn quốc tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ 2 năm 2023.

Toàn cảnh buổi họp báo ĐÌNH HUY

Phát biểu khai mạc tại buổi họp báo, ông Lê Đại Thăng, Phó chủ tịch UBND TX.Sơn Tây, cho biết thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc về "Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025", UBND TX.Sơn Tây phối hợp với Liên đoàn Vật Việt Nam và Sở VH-TT Hà Nội tổ chức giải vật dân tộc toàn quốc lần thứ 2 (diễn ra từ ngày 22 - 24.4).

Ông Thăng cho hay, giải vật dân tộc toàn quốc là hoạt động thể thao quy mô lớn nhằm phát huy truyền thống thượng võ của TX.Sơn Tây - "vùng đất hai vua", nơi tinh thần thượng võ của các vị anh hùng dân tộc Ngô Quyền và Phùng Hưng được đời đời gìn giữ. Thông qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; khơi dậy, giữ gìn và phát triển môn vật dân tộc, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Lê Đại Thăng, Phó chủ tịch UBND TX.Sơn Tây ĐÌNH HUY

"Giải đấu còn là dịp để đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa thể thao của người dân, qua đó nêu cao tinh thần tự hào dân tộc. Đây cũng là dịp quảng bá, giới thiệu hình ảnh của TX.Sơn Tây đến với các quận, huyện trong TP.Hà Nội và các tỉnh về tham gia thi đấu và cổ vũ động viên cho giải, góp phần đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp văn hóa của thị xã", ông Thăng nói.

Về quy mô của giải vật dân tộc toàn quốc lần thứ 2, ông Trần Anh Tuấn, Bí thư Thị ủy Sơn Tây, thông tin tính đến thời điểm hiện tại đã có 14 đoàn vật từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham gia. Trong đó, có những đoàn vật ở các tỉnh, thành phố phía nam như: TP.HCM, Vũng Tàu, Đồng Nai, Thừa Thiên - Huế...

"Năm nay, có khoảng hơn 100 VĐV tham gia, số lượng có thể còn tăng lên từ nay cho đến khi khai mạc giải đấu. Chúng tôi dự kiến sẽ có khoảng 20 đoàn tham gia. Ở giải lần này, có nhiều VĐV trình độ rất cao, thậm chí đã đạt những thành tích xuất sắc tại các giải đấu trong và ngoài nước", ông Tuấn nói.

Ông Trần Anh Tuấn, Bí thư Thị ủy Sơn Tây ĐÌNH HUY

Về tình hình an ninh, trật tự và phòng chống dịch Covid-19, ông Tuấn cho biết giải đấu được tổ chức ở không gian phố đi bộ của TX.Sơn Tây. Trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã quen với việc đảm bảo an ninh, trật tự khi có lượng người tăng đột biến. Dự kiến, khi diễn ra giải vật có khoảng 2.000 đến 3.000 khán giả đến theo dõi nên vấn đề an ninh, trật tự cũng không đáng ngại.

"Hiện nay, dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại nên chúng tôi đã có những biện pháp đảm bảo an toàn cho các VĐV, HLV và khán giả. Đáng chú ý, các VĐV bắt buộc phải test Covid-19 trước khi di chuyển, khi đến Sơn Tây và hàng ngày khi thi đấu mới đủ yêu cầu", ông Tuấn nhấn mạnh.