Giảm cân hiệu quả không chỉ là giảm trọng lượng cơ thể mà quan trọng hơn là giảm mỡ thừa, bảo tồn khối cơ và cải thiện chuyển hóa. Muốn đạt được điều này cần có lộ trình phù hợp với thể trạng, tuổi tác, bệnh lý nền và lối sống của từng người.

20 giờ thứ tư ngày 15.7.2026, các chuyên gia hệ thống BVĐK Tâm Anh Hà Nội tư vấn chủ đề "Giảm cân đón hè: Bí quyết giảm mỡ lành mạnh. An toàn - Hiệu quả - Nhanh chóng":

BS.CKII Vũ Thùy Thanh, Khoa Nội Tổng hợp

ThS Phạm Thị Thắm, Chuyên viên dinh dưỡng Phòng khám Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì

ThS Trần Văn Dần, Kỹ thuật viên Trưởng khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Bệnh viện Tâm Anh - Trung tâm Khám chữa bệnh Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy. Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC. TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

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