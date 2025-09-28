Giẫm đạp chết hàng chục người tại buổi vận động chính trị của nam diễn viên Ấn Độ

Buổi vận động tranh cử thu hút đám đông rất lớn ẢNH CHỤP MÀN HÌNH X ALTERNATE MEDIAX

Reuters ngày 28.9 đưa tin ít nhất 39 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương khi xảy ra giẫm đạp tại buổi vận động tranh cử của nam diễn viên Vijay tại huyện Karur (bang Tamil Nadu, Ấn Độ).

Thủ hiến bang Tamil Nadu MK Stalin cho biết có 8 trẻ em và 16 phụ nữ trong số những người thiệt mạng tại sự kiện vận động tranh cử của ông Vijay thuộc đảng Tamilaga Vettri Kazhagam.

Trước đó, nghị viên Senthil Balaji tại bang này cho biết có 158 người nhập viện.

Vijay, một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của điện ảnh Tamil suốt ba thập niên, đã thu hút lượng lớn khán giả đến các cuộc gặp gỡ công chúng kể từ khi ông thành lập đảng Tamilaga Vettri Kazhagam vào năm 2024, nhằm cạnh tranh với đảng DMK cầm quyền tại Tamil Nadu và đảng Bharatiya Janata của Thủ tướng Narendra Modi.

Ông Vijay đang vận động tranh cử trước cuộc bầu cử bang dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026.

Các video từ truyền thông địa phương cho thấy hàng ngàn người bao quanh một xe vận động lớn, trên đó Vijay đang đứng phát biểu.

Nam diễn viên có sức hút lớn, kể cả khi ông tham gia chính trị

Trong cuộc mít tinh, Vijay đã ném chai nước từ trên xe xuống cho những người ủng hộ bị ngất, đồng thời kêu gọi cảnh sát trợ giúp khi đám đông trở nên không thể kiểm soát. "Trái tim tôi tan nát, với nỗi đau và nỗi buồn không thể chịu nổi, không thể diễn tả được", ông Vijay viết trên X.

"Tôi xin bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc và lời chia buồn tới gia đình của những anh chị em thân yêu đã mất mạng tại Karur. Tôi cầu nguyện cho sự hồi phục nhanh chóng của những người đang điều trị tại bệnh viện", ông viết.

Theo truyền thông, ít nhất 44 bác sĩ từ các khu vực lân cận đã được cử đến Karur.

Ông Stalin thông báo sẽ hỗ trợ gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc và thành lập ban điều tra.

Đây không phải là lần đầu tiên các cuộc mít tinh của ông Vijay gặp vấn đề về an toàn. Theo truyền thông, ít nhất 6 người đã thiệt mạng sau cuộc gặp gỡ đầu tiên của đảng chính trị ông vào tháng 10.2024.

Dù cảnh sát đã áp đặt nhiều hạn chế, bao gồm giới hạn quy mô đoàn xe và thay đổi địa điểm, nhưng đông đảo người tham gia vẫn nhiều lần vượt quá khả năng hạ tầng địa phương.

"Vụ việc đáng tiếc xảy ra trong một cuộc mít tinh chính trị ở Karur, Tamil Nadu, khiến tôi vô cùng đau buồn", Thủ tướng Modi viết trên X.