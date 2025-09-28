Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Giẫm đạp chết hàng chục người tại buổi vận động chính trị của nam diễn viên Ấn Độ

Khánh An
Khánh An
28/09/2025 06:59 GMT+7

Giẫm đạp xảy ra tại buổi vận động chính trị của nam diễn viên Vijay khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Giẫm đạp chết hàng chục người tại buổi vận động chính trị của nam diễn viên Ấn Độ- Ảnh 1.

Buổi vận động tranh cử thu hút đám đông rất lớn

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH X ALTERNATE MEDIAX

Reuters ngày 28.9 đưa tin ít nhất 39 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương khi xảy ra giẫm đạp tại buổi vận động tranh cử của nam diễn viên Vijay tại huyện Karur (bang Tamil Nadu, Ấn Độ).

Thủ hiến bang Tamil Nadu MK Stalin cho biết có 8 trẻ em và 16 phụ nữ trong số những người thiệt mạng tại sự kiện vận động tranh cử của ông Vijay thuộc đảng Tamilaga Vettri Kazhagam.

Trước đó, nghị viên Senthil Balaji tại bang này cho biết có 158 người nhập viện.

Vijay, một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của điện ảnh Tamil suốt ba thập niên, đã thu hút lượng lớn khán giả đến các cuộc gặp gỡ công chúng kể từ khi ông thành lập đảng Tamilaga Vettri Kazhagam vào năm 2024, nhằm cạnh tranh với đảng DMK cầm quyền tại Tamil Nadu và đảng Bharatiya Janata của Thủ tướng Narendra Modi.

Ông Vijay đang vận động tranh cử trước cuộc bầu cử bang dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026.

Các video từ truyền thông địa phương cho thấy hàng ngàn người bao quanh một xe vận động lớn, trên đó Vijay đang đứng phát biểu.

Giẫm đạp chết hàng chục người tại buổi vận động chính trị của nam diễn viên Ấn Độ- Ảnh 2.

Nam diễn viên có sức hút lớn, kể cả khi ông tham gia chính trị

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH X ALTERNATE MEDIAX

Trong cuộc mít tinh, Vijay đã ném chai nước từ trên xe xuống cho những người ủng hộ bị ngất, đồng thời kêu gọi cảnh sát trợ giúp khi đám đông trở nên không thể kiểm soát. "Trái tim tôi tan nát, với nỗi đau và nỗi buồn không thể chịu nổi, không thể diễn tả được", ông Vijay viết trên X.

"Tôi xin bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc và lời chia buồn tới gia đình của những anh chị em thân yêu đã mất mạng tại Karur. Tôi cầu nguyện cho sự hồi phục nhanh chóng của những người đang điều trị tại bệnh viện", ông viết.

Theo truyền thông, ít nhất 44 bác sĩ từ các khu vực lân cận đã được cử đến Karur.

Ông Stalin thông báo sẽ hỗ trợ gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc và thành lập ban điều tra.

Đây không phải là lần đầu tiên các cuộc mít tinh của ông Vijay gặp vấn đề về an toàn. Theo truyền thông, ít nhất 6 người đã thiệt mạng sau cuộc gặp gỡ đầu tiên của đảng chính trị ông vào tháng 10.2024.

Dù cảnh sát đã áp đặt nhiều hạn chế, bao gồm giới hạn quy mô đoàn xe và thay đổi địa điểm, nhưng đông đảo người tham gia vẫn nhiều lần vượt quá khả năng hạ tầng địa phương.

"Vụ việc đáng tiếc xảy ra trong một cuộc mít tinh chính trị ở Karur, Tamil Nadu, khiến tôi vô cùng đau buồn", Thủ tướng Modi viết trên X.

Tin liên quan

Giẫm đạp tại nhà ga ở Ấn Độ, 15 người chết

Giẫm đạp tại nhà ga ở Ấn Độ, 15 người chết

Giới chức thông báo ít nhất 15 người chết và 15 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại nhà ga xe lửa chính ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ vào tối 15.2.

Khám phá thêm chủ đề

Ấn Độ Giẫm đạp Nam diễn viên Vijay Tamilaga Vettri Kazhagam Tamil Nadu Narendra Modi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận