Giẫm đạp tại lễ hội tôn giáo ở Ấn Độ, ít nhất 19 người thiệt mạng

Thủ hiến bang Tây Bengal Suvendhu Adhikari thông tin thảm kịch xảy ra bên ngoài một rạp lễ thuộc khuôn khổ lễ hội Durga Puja của người theo đạo Hindu. Trong số 19 nạn nhân tử vong có một bé gái 7 tuổi, AFP đưa tin.

Một sĩ quan cảnh sát tại hiện trường cho biết sự việc bắt nguồn từ thông báo được phát ra khi trời bất ngờ đổ mưa lớn vào ban đêm, gây tình trạng hoảng loạn. Đám đông đang chờ bên ngoài rạp đã chen lấn, xô đẩy và lao về phía trước, khiến nhiều người vấp ngã chồng lên nhau.

Người thân của nạn nhân trong vụ giẫm đạp tại lễ hội tôn giáo ở Ấn Độ bật khóc ngoài bệnh viện hôm 17.10 ẢNH: AFP

Báo The Indian Express đưa tin những đoạn video quay lại trước khi xảy ra vụ giẫm đạp cho thấy biển người chờ đợi tiến vào rạp lễ trong khu vực có những lối đi rất hẹp, vốn chỉ vừa cho vài người lọt qua cùng lúc. Lực lượng y tế đã có mặt tại hiện trường để đưa những người bị thương đi cấp cứu, trong đó có một cảnh sát.

Viết trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ sự đau buồn trước thảm kịch, gửi lời chia buồn sâu sắc đến tang quyến và chúc các nạn nhân bị thương sớm bình phục. Ông cũng khẳng định chính quyền bang Tây Bengal đang cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Nhà chức trách tuyên bố sẽ điều tra kỹ lưỡng, bao gồm xem lại camera an ninh tại hiện trường, và sẽ có biện pháp xử lý nghiêm đối với những cá nhân có dấu hiệu lơ là trách nhiệm, buông lỏng công tác kiểm soát đám đông.

Những năm qua, Ấn Độ đã xảy ra một số vụ giẫm đạp chết người nghiêm trọng. Vào năm 2024, một sự kiện tôn giáo ở bang Uttar Pradesh từng ghi nhận 121 người thiệt mạng.