Giám định phanh xe tải tông liên hoàn nhiều ô tô trên đèo Mimosa

Sáng 4.3, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Công an TP.Đà Lạt cho biết, đang đề xuất Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng giám định phanh xe tải tông liên hoàn nhiều xe khác trên đèo Mimosa, để xác định nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng.

Công an TP.Đà Lạt đề nghị giám định thắng (phanh) xe tải sau tai nạn trên đèo Mimosa

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 12 giờ 50 ngày 3.3, tại khúc cua Km 277 + 900, cạnh khu du lịch F Cánh đồng hoa, đoạn giữa đèo Mimosa (TP.Đà Lạt). Thời điểm trên, xe tải BS 51C - 480.30 do Trương Trung Quí (49 tuổi, trú TP.HCM) điều khiển lưu thông trên đèo Mimosa, hướng từ TP.Đà Lạt đi H.Đức Trọng.

Khi đến vị trí nói trên, xe tải bất ngờ lao nhanh xuống dốc, va vào xe taxi BS 79A - 097.94, đang lưu thông cùng chiều phía trước khiến xe taxi văng xuống mương bên đường. Tiếp đà, xe tải va chạm ô tô BS 49A - 554.99 đang lưu thông cùng chiều phía trước xe taxi.

Tiếp đó, xe tải tiếp tục va vào ô tô bán tải BS 49A - 459.80 lưu thông theo chiều ngược lại rồi lật nhào xuống lề đường. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người; 4 xe đều hư hỏng nặng.

Một ô tô biến dạng sau tai nạn

Ngay sau vụ tai nạn, lái xe Trương Trung Quí khai với cơ quan chức năng nguyên nhân vụ tai nạn do xe mất phanh. Tuy nhiên, công an vẫn lấy mẫu xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy. Kết quả lái xe Quí không có nồng độ cồn và chất ma túy trong máu. Do đó, để xác định được nguyên nhân vụ tai nạn, phải giám định phanh xe tải tông liên hoàn nhiều xe khác trên đèo Mimosa.