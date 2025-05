Giám đốc bị bắt, Công ty phát triển nhà Cà Mau báo lỗ kế hoạch lợi nhuận

Ngày 5.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công ty CP Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau (gọi tắt là Công ty phát triển nhà Cà Mau) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Báo cáo cho thấy nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch, trong bối cảnh giám đốc công ty này đã bị bắt tạm giam vì sai phạm đất đai.

Doanh thu cả năm 2024 của Công ty phát triển nhà Cà Mau đạt 73 tỉ đồng, tương đương 73% so với kế hoạch 100 tỉ đồng.

ẢNH: G.B

Cụ thể, doanh thu cả năm 2024 của công ty đạt 73 tỉ đồng, tương đương 73% so với kế hoạch 100 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế hơn 16 tỉ đồng, đạt 76% kế hoạch đề ra (24 tỉ đồng). Hội đồng quản trị lý giải việc hụt chỉ tiêu là do thị trường bất động sản trầm lắng, khiến hoạt động kinh doanh chính của công ty, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bị ảnh hưởng đáng kể.

Báo cáo cũng ghi nhận tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt gần 23%, còn tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt hơn 28%. Đây là các chỉ số tài chính vẫn được đánh giá ở mức khả quan, dù kinh doanh có dấu hiệu giảm tốc.

Tính đến ngày 31.12.2024, tổng tài sản của công ty là 242 tỉ đồng. Trong đó, hàng tồn kho lên đến 76 tỉ đồng; nợ ngắn hạn 62 tỉ, nợ dài hạn 60 tỉ, vốn chủ sở hữu 118 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tháng 3.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Các bị can gồm: Huỳnh Thế Giới (58 tuổi, Giám đốc Công ty phát triển nhà Cà Mau), Tô Quang Phúc (63 tuổi - nguyên Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau) và Lê Quốc Mỹ (52 tuổi, Trưởng phòng tín dụng đầu tư quỹ này)

Vụ án liên quan đến sai phạm tại dự án Khu dân cư Thạnh Phú. Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ (tháng 2.2023), năm 2016, Công ty phát triển nhà Cà Mau đã chuyển nhượng hơn 13.562 m2 đất cho Công ty TNHH Thiên Tân với giá hơn 15,5 tỉ đồng mà không xin ý kiến chủ sở hữu vốn nhà nước (Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau nắm giữ 97,28% vốn điều lệ - PV), không thẩm định lại giá và cũng không tổ chức bán đấu giá.

Giá trị hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn nhiều so với giá tính theo hệ số điều chỉnh của UBND tỉnh Cà Mau, gây chênh lệch hơn 11 tỉ đồng được xác định là thất thoát vốn nhà nước. Vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra từ đầu năm 2023.