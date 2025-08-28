Giám đốc CDC Mỹ bị sa thải sau chưa đầy một tháng?

Theo các nguồn thạo tin, bà Monarez đã bị Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS) Robert F. Kennedy Jr cùng các quan chức khác gây sức ép liên tục để bà thay đổi các chính sách về vắc xin, bao gồm ngừng phê duyệt một số loại vắc xin Covid–19.

“Bà Susan Monarez không còn là giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) nữa. Chúng tôi xin cảm ơn bà vì sự tận tụy phục vụ người dân Mỹ”, HHS ra tuyên bố ngày 27.8.

Giám đốc CDC Mỹ Susan Monarez điều trần tại thượng viện Mỹ hồi tháng 6 ẢNH: REUTERS

Cơ quan y tế Mỹ không nêu lý do bà Monarez nghỉ việc. Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này.

Bà Monarez được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử hồi tháng 3. Dù vậy, các nguồn thạo tin cho hay vị lãnh đạo CDC Mỹ từ chối ủng hộ thay đổi các chính sách vắc xin Covid-19. Điều này khiến Bộ trưởng Y tế Kennedy Jr thúc giục bà từ chức vì "không ủng hộ chương trình nghị sự của Tổng thống Trump".

Ngay sau diễn biến trên, ít nhất 3 lãnh đạo CDC Mỹ đã từ chức, The Guardian đưa tin ngày 28.8.

Trong đó, ông Demetre Daskalakis tuyên bố từ chức Giám đốc Trung tâm quốc gia về tiêm chủng và bệnh hô hấp thuộc CDC. “Tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò này nữa vì sức khỏe cộng đồng đang bị lợi dụng như một vũ khí”, ông nêu trong thư từ chức.

Giám đốc Y tế của CDC Mỹ Deb Houry cũng từ chức với lý do “những thay đổi đang diễn ra ngăn cản tôi tiếp tục công việc của mình với tư cách là người lãnh đạo cơ quan”.

Người thứ 3 tuyên bố từ chức là ông Daniel Jernigan, Giám đốc Trung tâm phòng chống bệnh truyền nhiễm mới nổi lây từ động vật.

Bà Susan Monarez giữ chức Giám đốc CDC Mỹ tạm quyền từ tháng 1 và chỉ mới tuyên thệ nhậm chức chính thức hôm 31.7. Diễn biến mới nhất khiến bà trở thành lãnh đạo CDC Mỹ có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử 79 năm của cơ quan này.