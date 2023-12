Giám đốc chuyển nhượng CLB M.U ‘chống đối’ Sir Alex Ferguson, đánh mất Jude Bellingham

"Sự việc diễn ra vào năm 2020, khi Jude Bellingham mới 16 tuổi và đang thi đấu cho CLB Birmingham City. Sir Alex Ferguson đã thuyết phục được Jude Bellingham và bố mẹ cầu thủ này đến tham quan CLB M.U và sân tập Carrington. Ông cũng chuẩn bị một kế hoạch phát triển cho cầu thủ trẻ đầy tiềm năng này khi gia nhập sân Old Trafford. Tuy nhiên, Giám đốc chuyển nhượng John Murtough đã ngăn chặn điều đó, cản trở Sir Alex Ferguson và đã khiến M.U đánh mất đi một viên ngọc quý", tờ The Athletic cho biết, trong bài viết: "Nội tình CLB M.U, những bí mật phía sau hậu trường và sự chống đối Sir Alex Ferguson".

Từ trái qua: ông John Murtough, cầu thủ Jude Bellingham và Sir Alex Ferguson SunSport

"John Murtough đã tìm cách giảm mọi vai trò của Sir Alex Ferguson trong thương vụ Jude Bellingham. Chỉ cho ông bắt tay bố mẹ cầu thủ này và chụp ảnh. Ngăn chặn mọi cuộc nói chuyện giữa 2 bên. HLV của M.U khi đó là Solskjaer và các trợ lý, đề nghị Sir Alex Ferguson trao đổi với gia đình Jude Bellingham, thuyết phục họ bằng cách đưa ra một kế hoạch tốt nhất để cầu thủ trẻ này phát triển và lộ trình lên đội 1. Tuy nhiên, cuộc gặp chỉ là một vòng tham quan, không có sự hứa hẹn hay cuộc nói chuyện với Sir Alex Ferguson như dự định.

Gia đình Jude Bellingham cảm thấy không có một sự đảm bảo nào với sự nghiệp của con trai mình tại M.U. Sau đó họ chọn CLB Borussia Dortmund ở Đức, với phi vụ chuyển nhượng có giá trị chỉ 20 triệu bảng vào tháng 7.2020. Jude Bellingham từ đó cất cánh, trở thành cầu thủ trẻ hay nhất châu Âu và thế giới. Mùa hè 2023, anh chuyển đến Real Madrid với mức phí kỷ lục 115 triệu bảng, nhanh chóng trở thành trụ cột của "gã khổng lồ" Tây Ban Nha. Jude Bellingham đến nay là con cưng của HLV Carlo Ancelotti, khi ghi đến 17 bàn và có 5 kiến tạo thành bàn sau tổng cộng 21 trận cho Real Madrid", tờ The Athletic chia sẻ.

Trong năm 2023, Jude Bellingham cũng đoạt 2 danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc gồm giải thưởng Kopa Trophy của tạp chí France Football (Pháp) và Golden Boy của tờ Tuttosport (Ý). Cầu thủ 20 tuổi người Anh này hiện là ứng cử viên sáng giá đoạt Quả bóng vàng năm 2024 cùng Erling Haaland và Kylian Mbappe.

Jude Bellingham hiện trở thành ngôi sao xuất sắc và có giá trị chuyển nhượng cao nhất AFP

"Sau sự việc để Jude Bellingham bỏ M.U sang Borussia Dortmund, Sir Alex Ferguson rất tức giận ông John Murtough. Giữa 2 người đã có một cuộc tranh cãi dữ dội và từ đó trở nên thù địch. Nguyên do vì sao ông Murtough chống đối Sir Alex Ferguson, và muốn giảm mọi vai trò của huyền thoại này ở sân Old Trafford? Đó là vì sự lựa chọn HLV David Moyes thay thế khi Sir Alex Ferguson về hưu sau mùa giải 2013. Chỉ 9 tháng sau, David Moyes đã bị M.U sa thải", tờ The Athletic tiết lộ.

Cũng trong bài viết về "Nội tình CLB M.U, những bí mật phía sau hậu trường và sự chống đối Sir Alex Ferguson", tờ The Athletic còn phơi bày sự bất đồng dữ dội giữa cựu danh thủ Nicky Butt (giám đốc học viện đội bóng) với ông Murtough.

Bài viết cũng hé lộ bộ phận chuyển nhượng CLB M.U do ông Murtough đứng đầu, từng định giá cầu thủ Antony (Brazil) chỉ ở mức 25 triệu bảng. Nhưng cuối cùng với sự tác động từ HLV Erik ten Hag sau phi vụ mua trung vệ Lisandro Martinez từ Ajax, cũng đã mua Antony từ đội bóng Hà Lan này mức giá lên tới 85 triệu bảng.

Antony hiện được xem là bản hợp đồng thất bại thảm hại của M.U, khi sau tổng cộng 62 trận chỉ ghi 8 bàn. Mùa này, cầu thủ 23 tuổi người Brazil, sau 18 trận chưa ghi bàn cũng như chưa có pha kiến tạo nào.

HLV Erik ten Hag (trái) và ông John Murtough AFP

CLB M.U hiện từ chối mọi bình luận về những tiết lộ bất đồng ở hậu trường và liên quan Sir Alex Ferguson. Tờ SunSport (Anh) cho biết, tỉ phú Jim Ratcliffe sắp hoàn tất mua 25% cổ phần của M.U với giá trị 1,25 tỷ bảng.