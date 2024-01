Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng: Kiểm soát tận gốc không để tội phạm hình thành băng nhóm

Ngày 31.1, tại buổi gặp gỡ các cơ quan thông tấn, báo chí, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, trong năm 2023, lực lượng công an thành phố phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, qua đó kiềm chế các loại tội phạm, giữ vững tình hình an ninh trật tự địa bàn.



Trong đó, một số chiến công xuất sắc, tiêu biểu của Công an TP.Đà Nẵng, được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đó là vụ triệt phá đường dây làm tiền giả quy mô toàn quốc tại TP.HCM.

Đặc biệt, mới đây triệt phá đường dây người nước ngoài cho vay nặng lãi qua ứng dụng, đã bắt 193 nghi phạm, qua đó khởi tố 27 bị can. Hoạt động cho vay nặng lãi trong vụ án này tổ chức tinh vi, núp bóng qua 10 doanh nghiệp được thành lập, sử dụng dữ liệu điện tử để dễ dàng xóa dấu vết. Chiến công này còn có sự hỗ trợ của Bộ Công an, công an các địa phương, cùng với hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an TP.Đà Nẵng vào miền Nam phá án.

Lực lượng 911 ngăn chặn một vụ hội nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi hỗn chiến NGUYỄN TÚ

Theo thiếu tướng Vũ Xuân Viên, tại địa bàn TP.Đà Nẵng, lực lượng Công an thành phố quyết tâm không để xuất hiện, tồn tại các băng nhóm tội phạm. Để giữ được tình hình đó, các đơn vị triển khai kiểm soát chặt chẽ tận gốc, từ tổ dân phố, xã phường, quận huyện để khoanh vùng, phát hiện và ngăn chặn sớm.

Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng thanh thiếu niên hư hỏng, tụ họp, học đòi giang hồ mạng, gây rối, tham gia hỗn chiến. Đây là vấn đề nổi cộm, đã được dự báo và là mặt trái của tác động tiêu cực từ mạng xã hội, mà Công an TP.Đà Nẵng đang kiểm soát chặt chẽ.

Điển hình thời gian vừa qua, một số hội nhóm thanh thiếu niên tự đặt các tên Rồng Xanh, Xóm Chùa, UFO, Rắn Lục… tụ tập các thiếu niên 14 - 15 tuổi, đã bị công an cơ sở "dập tắt" khi vừa nhen nhóm.

"Góp phần vào mục tiêu kiềm chế tội phạm thanh thiếu niên, nhanh chóng triệt xóa các hội nhóm mạng xã hội, ngoài các đơn vị nghiệp vụ, còn phải kể đến vai trò của các lực lượng tuần tra, kiểm soát, như lực lượng tuần tra đêm hoạt động ở phạm vi các xã phường đã có từ năm 2017, thời gian qua được bổ sung thêm lực lượng 911 hoạt động liên địa phương, thực sự trở thành gọng kìm trấn áp, ngăn chặn, phòng ngừa đối với tội phạm, nhất là tội phạm đường phố hay tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật", thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.