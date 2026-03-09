Giám đốc công ty tìm kiếm MH370 viết tâm thư sau khi kết thúc chiến dịch

Công ty thăm dò biển sâu Ocean Infinity đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm mới nhất cho chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines ở Ấn Độ Dương, rời khỏi khu vực tìm kiếm mà không phát hiện thêm bất kỳ thông tin hay dữ liệu nào liên quan đến chiếc máy bay mất tích.

Giám đốc điều hành của công ty, Oliver Plunkett, cho biết tàu của công ty đã chính thức rời khỏi khu vực tìm kiếm vào ngày 23 tháng 1, trong nỗ lực mới nhất để tìm kiếm dấu vết MH370.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ này vào năm 2018, công ty đã dành 151 ngày trên biển và lập bản đồ hơn 140.000 km vuông đáy biển.

"Điều quan trọng đối với chúng tôi là tận dụng mọi thông tin và dữ liệu có sẵn và quay trở lại. Nhưng bất chấp tất cả những nỗ lực đó, chúng tôi vẫn không thể tìm thấy nó", ông viết trong bức tâm thư được đăng trên trang web của công ty vào ngày 8 tháng 3, cũng là ngày tưởng niệm 12 năm MH370 mất tích.

Plunkett cho biết, quy mô của chiến dịch tìm kiếm, cả về mặt địa lý và công nghệ, gần như không thể hình dung được, nhưng bày tỏ niềm tự hào về những nỗ lực của nhóm và công nghệ tiên tiến được triển khai trong suốt nhiệm vụ.

Bức vẽ hình ảnh MH370 ở Malaysia ẢNH: AP

"Sự kết hợp giữa tính nghiêm ngặt khoa học, kỹ thuật tự động hóa, robot và kinh nghiệm tổ chức dày dặn hơn đã giúp cuộc tìm kiếm này được thực hiện với độ chính xác và tốc độ không thể tưởng tượng được. Tôi hy vọng nhiều người trên khắp thế giới, những người quan tâm đến vụ việc này, biết rằng, mặc dù chúng ta không đạt được kết quả như mong muốn, nhưng rất nhiều người đã làm hết sức mình", ông viết tiếp.

Mặc dù không đạt được kết quả như mong muốn, Plunkett nhấn mạnh rằng việc loại bỏ khu vực đã tìm kiếm mang lại sự rõ ràng quan trọng cho những nỗ lực trong tương lai. Điều đó rất quan trọng - nó mang lại sự rõ ràng, và sẽ giúp những nhà nghiên cứu tiếp tục tìm kiếm bằng chứng và định hình các chiến lược tìm kiếm trong tương lai.

Ông cũng bày tỏ sự cảm kích đối với sự hỗ trợ từ các gia đình, chính phủ Malaysia và Úc, cũng như nhiều cá nhân và công ty tham gia vào nỗ lực này.

"Ocean Infinity vẫn cam kết với sứ mệnh lâu dài là tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Mặc dù giai đoạn tìm kiếm này đã kết thúc, nhưng cam kết của chúng tôi thì không. Chúng tôi đang tiếp tục làm việc với Chính phủ Malaysia với hy vọng có thể quay trở lại khi hoàn cảnh cho phép", ông Plunkett chia sẻ.

Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, Trung Quốc, với 239 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay.