Giám đốc Điều hành Shopee: ‘Tái đầu tư để giữ đà tăng trưởng’

* Trong bối cảnh các sàn lần lượt điều chỉnh, chính sách dành cho nhà bán, tạo nên nhiều cuộc tranh luận, ông hãy chia sẻ thêm góc nhìn của sàn về điều này.

- Ông Trần Tuấn Anh: Từ đầu năm đến nay, nền kinh tế toàn cầu và tại Việt Nam đã gặp nhiều thách thức, nhất là sau khi chiến sự tại Trung Đông bùng nổ. Toàn thế giới bị ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu tăng, chuỗi cung ứng nhiều mặt hàng bị ảnh hưởng, lạm phát tăng. Bối cảnh này khiến nhiều chi phí khác cũng lên theo, nhất là những sản phẩm có nguồn gốc từ hóa chất, dầu khí.

Ngoài ra, chúng tôi tin rằng nền tảng vẫn đang hỗ trợ rất mạnh cho người tiêu dùng trong giai đoạn này để duy trì sức mua, khi thực tế hơn 90% đơn hàng được giao với phí vận chuyển bằng 0 thông qua các chương trình của Shopee. Điều này có lợi cho nhiều người mua, nhất là khách hàng ở các khu vực ngoài đô thị.

Hơn nữa, Shopee điều chỉnh phí đối với một số ngành hàng như chăm sóc thú cưng, chăm sóc sắc đẹp nhưng lại giảm phí cho các ngành hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu như Mẹ & bé, Tiêu dùng nhanh và Nhà Cửa & Đời sống… Đồng thời sàn cũng hỗ trợ thêm cho người bán mới lên sàn.

Thực tế, Shopee không "dư dả" trong nhiều năm qua như nhiều người vẫn hình dung. Trong khi số lượng người mua, đơn hàng và quy mô hoạt động đều tăng trưởng, các khoản đầu tư cho chương trình miễn phí vận chuyển, khuyến mại, vận hành, công nghệ cũng tăng theo. Sàn cũng đang tăng cường kết nối với các đối tác, KOL/KOC để quảng bá, mở rộng kênh và các công cụ để người bán tiếp cận được nhiều hơn với khách hàng.

* Các khoản đầu tư của Shopee mang lại giá trị như thế nào cho toàn bộ hệ sinh thái?

- Nếu trước đây TMĐT Việt Nam đã đi xa ở hai bước "Nhiều hơn" và "Nhanh hơn", thì hiện nay Shopee đang đẩy mạnh "Tiện hơn". Chúng tôi đầu tư mở rộng mạng lưới đối tác giao nhận ở nhiều tỉnh, thành để đưa sản phẩm đến tay nhiều người tiêu dùng hơn với tốc độ nhanh nhất. Hiện nay hầu hết các đơn hàng ở khu vực trung tâm TP.HCM và Hà Nội được giao cho người mua trong ngày hôm sau, thậm chí trong vòng 1 - 4 giờ. Mục tiêu của chúng tôi hướng đến thực hiện tương tự đối với đơn hàng trên toàn quốc.

Shopee triển khai Shopee Mart từ đầu năm 2026 với thời gian giao nhận rút ngắn xuống còn 1 giờ tại một số khu vực của Hà Nội và TP.HCM

Xuyên suốt gần 1 thập kỷ tại Việt Nam, Shopee đã góp phần đưa TMĐT từ kênh mua sắm theo nhu cầu không thường xuyên trở thành hạ tầng phục vụ tiêu dùng hằng ngày. Chúng tôi tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận TMĐT đến nhiều khu vực hơn như nông thôn, địa phương ngoài đô thị, các khu công nghiệp với tệp người dùng mới gồm người cao tuổi, công nhân, sinh viên… Còn với người đã biết đến và trải nghiệm TMĐT, họ đang có nhu cầu giao nhận hàng nhanh hơn. Nhiều người mua lại có nhu cầu "Tiện hơn", bao gồm dễ tìm, dễ chọn, dễ mua và chúng tôi đáp ứng điều này bằng cách mở rộng hợp tác với thương hiệu cũng như gia tăng danh mục sản phẩm, gồm hàng cồng kềnh, hàng bách hóa tươi sống, hàng giá trị cao như ô tô, xe máy...

Chuỗi sự kiện của Shopee tại các khu công nghiệp giúp công nhân tiếp cận các phương thức mua sắm trên TMĐT

Với nhà bán, bài toán sẽ là làm thế nào để dễ quản lý, dễ vận hành và bán hàng hiệu quả hơn trên nền tảng. Chúng tôi xem nhà bán không chỉ là đối tác giao dịch, mà là một phần trung tâm của hệ sinh thái. Khi Shopee đầu tư để người mua có trải nghiệm tốt hơn, họ sẽ quay lại mua sắm thường xuyên hơn, giá trị đơn hàng cũng tăng lên và nhà bán là bên hưởng lợi trực tiếp từ sự tăng trưởng đó.

Thực tế, các khoản phí trên nền tảng chỉ phát sinh khi nhà bán có đơn hàng thành công. Toàn bộ nguồn lực này được Shopee tái đầu tư vào hệ sinh thái, từ nâng cao trải nghiệm người dùng, phát triển thêm công cụ hỗ trợ kinh doanh cho nhà bán đến cải thiện năng lực vận hành của nền tảng. Nếu so với các sàn trên thế giới, nhà bán hàng tại Việt Nam đang được hưởng ưu đãi tốt hơn vì không có phí listing (phí bắt buộc khi mở gian hàng và đăng sản phẩm).

Vì vậy, Shopee tiếp tục đầu tư vào các công cụ quảng cáo, livestream, kết nối người có sức ảnh hưởng, mở rộng mạng lưới tiếp thị liên kết cho tới kết nối với các nền tảng có lượng người dùng lớn, dữ liệu vận hành và các giải pháp tự động hóa bằng AI để giúp người bán vận hành hiệu quả hơn. Đồng thời, chúng tôi cũng có các hỗ trợ riêng cho nhà bán mới, từ chính sách ưu đãi phí đến đội ngũ hỗ trợ.

* Theo ông, tiềm năng của thị trường TMĐT đang ở đâu và làm gì để tiến tới giai đoạn "Tốt hơn" như ông chia sẻ bên trên?

- Shopee nhận định dư địa phát triển của thị trường TMĐT tại Việt Nam vẫn còn rất khả quan, tương đồng với định hướng phát triển TMĐT quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 do Bộ Công thương công bố, với mục tiêu doanh số bán lẻ TMĐT tăng trưởng 20 - 30% mỗi năm. Đây cũng là một trong những lĩnh vực được kỳ vọng đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số mà Chính phủ đang hướng tới.

Hiện có khoảng 10.000 nhà bán mới tham gia trên Shopee mỗi tháng, thực tế cho thấy TMĐT vẫn đang mở ra cơ hội tăng trưởng rất lớn cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Đồng thời, doanh thu của nhà bán địa phương trên sàn cũng tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh mức độ tham gia ngày càng mạnh mẽ hơn của doanh nghiệp Việt Nam trên nhiều ngành hàng và nhiều khu vực khác nhau.

Shopee hiện hỗ trợ nhà bán mở rộng sang Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines… không chỉ với doanh nghiệp lớn mà cả các hộ kinh doanh nhỏ.

Các chương trình xuất khẩu số từ Shopee đang giúp nhiều nhà bán Việt Nam từng bước tiếp cận người dùng tại các thị trường Đông Nam Á

Tuy nhiên, khi thị trường bước sang giai đoạn phát triển lớn hơn về quy mô, trọng tâm cạnh tranh cũng bắt đầu thay đổi. Giai đoạn tiếp theo sẽ không còn là cuộc đua "ai rẻ hơn", mà sẽ là cuộc đua về chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và khả năng tạo ra giá trị bền vững hơn cho người dùng lẫn nhà bán.

Đó cũng là lý do chúng tôi cho rằng TMĐT Việt Nam đang bước sang giai đoạn "Tốt hơn". "Tốt hơn" ở đây có nghĩa là người mua có trải nghiệm đáng tin cậy hơn, nhà bán có nền tảng vận hành hiệu quả hơn, và thị trường phát triển theo hướng bền vững hơn, bao gồm cả việc tăng cường các cơ chế kiểm soát nhằm hạn chế hàng giả, hàng nhái và nâng cao niềm tin của người dùng khi mua sắm online.

Nhưng để TMĐT chuyển sang "Tốt hơn" không còn là bài toán riêng của các sàn mà cần sự tham gia của toàn bộ hệ sinh thái. Khi thị trường bước sang ngưỡng cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm, cả nền tảng lẫn nhà bán đều cần đầu tư bài bản cả về tài chính và nguồn lực. Shopee kỳ vọng các nỗ lực tái đầu tư của sàn sẽ mở rộng dư địa tăng trưởng cho ngành TMĐT, giúp nhiều đối tượng cùng tham gia và hưởng lợi từ nền kinh tế số.

* Cảm ơn ông!