Giám đốc rô bốt của OpenAI từ chức sau thỏa thuận với Lầu Năm Góc

Logo OpenAI Ảnh: Reuters

Bà cho rằng OpenAI chưa có đủ sự chuẩn bị trước khi đồng ý triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) trên mạng lưới điện toán đám mây mật của Lầu Năm Góc. "AI đóng vai trò quan trọng trong an ninh quốc gia, nhưng việc giám sát người Mỹ mà không có sự giám sát của tòa án, và việc tự động sát thương mà không có sự cho phép của con người là những ranh giới đáng lẽ phải được cân nhắc kỹ lưỡng hơn", bà nêu quan điểm.

Theo bà, OpenAI thỏa thuận với Lầu Năm Góc "mà chưa xác định biện pháp bảo vệ". Trong khi đó, phía OpenAI cho biết công ty có "lằn ranh đỏ" và thỏa thuận bao gồm các biện pháp bảo vệ bổ sung nhằm kiểm soát việc sử dụng công nghệ của họ.



