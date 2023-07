Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang: Không có chuyện ‘chặt chém’ tại Phú Quốc

Ngày 7.7, trong phiên trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Kiên Giang khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cử tri tiếp tục quan tâm đến tình hình phát triển du lịch Phú Quốc, cũng như những thông tin tiêu cực về giá cả, dịch vụ tại thành phố đảo này dịp lễ 30.4 đã ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Thị trấn Hoàng Hôn, một trong những điểm du lịch được nhiều du khách lựa chọn khi đến Phú Quốc XUÂN LAM

Trước vấn đề này, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, cho rằng việc bàn tán trên mạng xã hội vào thời điểm trước, trong và sau lễ 30.4 - 1.5 về nạn "chặt chém", giá cả trên trời… chỉ là thông tin một chiều, chưa có sự kiểm chứng, không có địa chỉ cụ thể, chỉ là số ít nên không thể đại diện cho mặt bằng giá cả ăn uống chung tại Phú Quốc. Thời điểm đó, các cơ quan chức năng của tỉnh và địa phương cũng chưa nhận được thông tin du khách phản ánh việc có cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Phú Quốc bán giá cao, "chặt chém" khách du lịch.

Về giá cả hàng hóa, hải sản ở Phú Quốc có cao hơn so đất liền là do nguồn hải sản, nguyên vật liệu ở Phú Quốc có phần hạn chế, phải nhập từ đất liền về để đáp ứng nhu cầu dịp lễ. Mùa cao điểm du lịch làm phát sinh chi phí, đặc biệt là các chi phí thuê mặt bằng cao, tiền công trả cho người lao động trong dịp lễ gấp 2 - 3 lần so với ngày thường; chi phí quảng bá, hoa hồng cho đối tác gửi khách… Từ đó dẫn đến giá dịch vụ có cao hơn nơi khác, nhưng không xảy ra "chặt chém" vì giá cả đã niêm yết, du khách có thể lựa chọn tùy theo khả năng tài chính của mình.

Khi nhận những thông tin phản ánh trên mạng xã hội, Sở Du lịch Kiên Giang đã thành lập đoàn liên ngành cùng với TP.Phú Quốc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ du lịch, nhất là việc đăng ký giá, niêm yết giá, đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ… trên toàn địa bàn Phú Quốc.

"Chúng tôi cũng đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch hãy cùng liên kết hợp tác, nghiên cứu tính toán cơ cấu lại giá bán dịch vụ cho khách du lịch trên cơ sở so sánh giá bán với những địa phương là trung tâm du lịch lớn ở trong và ngoài nước để có mức giá phù hợp nhất. Sở Du lịch cũng đã phối hợp với TP.Phú Quốc tổ chức thẩm định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch (1 cơ sở ăn uống, 4 cơ sở mua sắm) để du khách nhận diện", ông Bùi Quốc Thái nói thêm.

Hiện nay, Sở Du lịch Kiên Giang đang tiếp tục vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí, thể thao, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ có liên quan khác trên địa bàn toàn tỉnh tham gia cấp biển hiệu, sau đó tiến hành thẩm định theo quy định. Đồng thời khuyến khích du khách nên đăng ký tour tham quan du lịch Phú Quốc qua các công ty lữ hành chính thống (có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành rõ ràng)...