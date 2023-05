Chủ tịch Phú Quốc nói gì trước thông tin 'khách du lịch giảm do chặt chém'?

Trong khi nhiều điểm đến đón lượng khách tăng vọt trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 thì khách đến Phú Quốc lại giảm mạnh. Nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do giá cả dịch vụ tại đảo ngọc gần đây tăng mạnh, có dịch vụ tăng giá gấp 2 - 3 lần.

Du khách tham quan Vinpearl Safari Phú Quốc HOÀNG TRUNG

Trao đổi với Thanh Niên, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc xác nhận, dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay lượng khách đến Phú Quốc giảm khoảng 11% so với cùng kỳ năm 2022. Nhưng nguyên nhân chính do khoảng cuối tháng 3 và đầu tháng 4.2023, một số chặng bay từ các nơi đến Phú Quốc tăng giá vé so với cùng thời điểm. Bên cạnh đó, tình hình dịch Covid-19 có chiều hướng tăng trở lại khiến nhiều du khách e ngại khi đi du lịch. Ngoài ra, học sinh các nơi đang chuẩn bị vào các kỳ thi cuối năm, thi kiểm tra năng lực… khiến cho lượng khách đến Phú Quốc giảm nhiều.

"Trong các nguyên nhân trên, nguyên nhân chính vẫn là giá vé máy bay quá cao dẫn đến tổng chi phí chuyến đi của du khách cao khiến nhiều người e ngại khi đến Phú Quốc", ông Hưng nói.

Về thông tin phản ánh "chặt chém", giá hải sản tăng 2 - 3 lần ông Hưng khẳng định là không có cơ sở xác thực. "Chúng tôi cũng mong rằng sẽ có những chứng cứ như hóa đơn, phiếu thu… để chúng tôi có cơ sở kiểm tra và xử phạt các cơ sở buôn bán đó", ông Hưng nói.

Sunset Sanato, một trong những điểm chụp ảnh hoàng hôn đẹp tại PhúQuốc HOÀNG TRUNG

Ông Hưng lí giải, giá dịch vụ ở Phú Quốc chắc chắn sẽ cao hơn ở các địa phương khác vì còn phải chịu nhiều chi phí vận chuyển. Hoặc chi phí ở các khu nghỉ dưỡng cao cấp phải cao hơn chi phí ở các quán ăn bình thường.

"Trong suốt thời gian qua, đường dây nóng ở Phú Quốc chưa hề nhận được thông tin phản ánh nào của du khách về nạn chặt chém ở địa phương này"- ông Hưng nhấn mạnh và cho biết, để khắc phục tình trạng vắng du khách, UBND TP.Phú Quốc sẽ có báo cáo với UBND tỉnh và Sở Du lịch. Đồng thời sẽ tổ chức những buổi làm việc với các hãng bay có đường bay đến Phú Quốc và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để tìm ra các giải pháp nhằm có giá vé phù hợp cho khách du lịch.