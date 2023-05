Nhiều đường bay quốc tế đến Phú Quốc tạm dừng do vắng khách

Ngày 3.5, tin từ Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5, tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh này ước đạt gần 265.000 lượt, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ du lịch đạt trên 210 tỉ đồng. Riêng TP.Phú Quốc đón hơn 112.000 lượt khách, giảm 11,5 % so với cùng kỳ, đạt doanh thu từ dịch vụ du lịch hơn 132,5 tỉ đồng, giảm 24,3% so với cùng kỳ.

Thị trấn Hoàng Hôn, một trong những điểm đến được du khách lựa chọn khi đến TP.Phú Quốc (Kiên Giang) XUÂN LAM

Trong dịp lễ, công suất phòng lưu trú bình quân trên địa bàn tỉnh đạt thấp so với năm 2022, chỉ hơn 52%; phân khúc cơ sở lưu trú hạng 4 - 5 sao đạt từ 65 - 70%. Thị trường khách du lịch từ các tỉnh, thành khu vực phía bắc đến Phú Quốc giảm mạnh do giá vé bay tăng cao.

Ông Hà Duy Thảo Phúc, Phó tổng giám đốc Công ty Rooty Trip Phú Quốc, cho rằng: "Trước đây, vé máy bay theo quy luật cung cầu, còn từ năm 2023 thì không còn theo quy luật cung cầu nữa mà theo kế hoạch lợi nhuận của các hãng bay. Dĩ nhiên, khi vé máy bay tăng quá nhiều so với Đà Nẵng, Thái Lan hay chỗ khác, người ta sẽ không đến Phú Quốc".

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, hiện tại, khách du lịch quốc tế đến Kiên Giang đang giảm dần, đường bay kết nối đến Phú Quốc chỉ còn Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan; đường bay từ Ấn Độ đến Phú Quốc đang tạm dừng do vắng khách; các chuyến bay thuê bao (charter) kết nối Đài Loan đến Phú Quốc cũng đang tạm dừng (chỉ bay được 10 chuyến); đường bay kết nối Hồng Kông đến Phú Quốc dự kiến bay vào ngày 27.4 đã không diễn ra theo kế hoạch.