Giám đốc Sở GTVT TP.HCM: Nén đô thị đi đôi với đầu tư hạ tầng

Sáng 11.7, kỳ họp giữa năm của HĐND TP.HCM bước sang ngày làm việc thứ 2 với mở đầu là phần chất vấn ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM.



Là người đầu tiên chất vấn, đại biểu Trần Quang Thắng nêu, tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sắp vận hành thì thẻ vé sử dụng như thế nào, có dùng chung được với các phương tiện khác không.

Trong khi đó, đại biểu Phạm Trần Phước Dao đặt câu hỏi về quan điểm kinh tế giao thông của TP.HCM sẽ được phát triển như thế nào để phát huy hiệu quả các dự án trọng điểm metro số 1, metro số 2, Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Bên cạnh đó, Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội cho cơ chế thí điểm TOD (mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng), vậy sắp tới có giải pháp gì để phát huy tối đa chính sách này.

Đại biểu Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó bí thư Huyện ủy Cần Giờ THÀNH NHÂN

Còn đại biểu Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó bí thư Huyện ủy Cần Giờ hỏi Giám đốc Sở GTVT về tiến độ xây dựng cầu Cần Giờ, khi nào dự án khởi công bởi người dân đã mong ngóng cây cầu này cả chục năm qua.



Phát huy quỹ đất theo hạ tầng giao thông

Về quan điểm kinh tế giao thông, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết đây là khái niệm mới được Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đặt vấn đề. Nhu cầu vốn của ngành giao thông thành phố quá lớn, quy hoạch đã có nhưng đầu tư chưa tới 30%. Nếu chờ ngân sách như trước đây thì rất chậm. Kinh tế giao thông là ưu tiên dùng giao thông để phát triển kinh tế.



Nêu giải pháp, ông Lâm cho hay UBND TP.HCM đã lập 2 tổ công tác bao gồm TOD, do Sở QH-KT chủ trì và tổ thực hiện Nghị quyết 98, mà Sở GTVT TP.HCM là một thành viên.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM trả lời chất vấn NGUYỄN ANH

Theo Giám đốc Sở GTVT, Nghị quyết 98 cho phép TP.HCM điều chỉnh cục bộ quy hoạch để nén đô thị thêm nhưng đầu tư thêm hạ tầng. "Nếu xung quanh nhà ga là 20.000 người, dân cư đã đủ thì phát triển hạ tầng kết nối, tiện ích, đầu tư thêm hạ tầng", ông Lâm lấy ví dụ.

Do vậy, Sở GTVT phối hợp với các sở ngành rà soát quy hoạch các nút giao, khu vực liền kề nhà ga metro để xác định khu vực điều chỉnh quy hoach, lập dự án thu hồi đất, tạo quỹ đất sạch để đấu thầu kêu gọi nhà đầu tư. Với cách này, TP.HCM sẽ phát huy được quỹ đất gắn với hạ tầng giao thông, người dân được thụ hưởng các tiện ích theo các khu đô thị mới.

Nêu một số khu vực cụ thể, ông Lâm cho biết thành phố đang chỉ đạo rà soát các tuyến: rạch Xuyên Tâm, kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đánh giá hiện trạng đô thị, hành lang để điều chỉnh quy hoạch cục bộ. Thông qua đó, thành phố có thể khai thác được quỹ đất dọc các tuyến đường ven sông, vừa tạo không gian, vừa tạo cảnh quan.

Sẽ có giải pháp kết nối thẻ vé tuyến metro số 1

Thông tin về tuyến metro số 1, ông Trần Quang Lâm cho biết hiện các thủ tục điều chỉnh dự án, chứng nhận an toàn, hệ thống thông tin tín hiệu, cầu vượt qua xa lộ Hà Nội đã tháo gỡ xong. Tiến độ dự án cam kết đúng chỉ đạo của Chính phủ, hoàn thành trong năm 2023. TP.HCM đã xây dựng kế hoạch khai thác từ năm 2024.

Để chuẩn bị khai thác, TP.HCM có kế hoạch tổng thể về khai thác an toàn, hiệu quả. Về vận hành an toàn, phải đảm bảo an toàn khi khai thác, thông tin, phòng cháy, trật tự.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến vận hành từ năm 2024 TRUNG DUNG

Về thẻ vé, ông Lâm cho biết loại thẻ vé của tuyến metro số 1 dùng theo công nghệ Nhật Bản là công nghệ đóng, đã đấu thầu sản xuất. Tuy nhiên, hiện công nghệ thay đổi nhanh. Vừa qua, thông qua chương trình Thành phố tương lai toàn cầu do chính phủ Anh tài trợ, TP.HCM đã xem xét ứng dụng công nghệ thẻ vé mở như xu hướng các nước trên thế giới. Loại thẻ vé mở cho phép nhiều hình thức thanh toán như trên điện thoại, Visa, Zalo pay…

Trả lời câu hỏi của đại biểu thẻ vé tuyến metro số 1 với các phương tiện khác như metro số 2, xe buýt, taxi hay không, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết nếu muốn dùng thẻ metro để đi các phương tiện khác thì phải dùng công nghệ mở. Do vậy, TP.HCM sẽ nghiên cứu giải pháp công nghệ để kết nối thẻ vé của tuyến metro số 1 với các phương tiện khác. Còn việc làm thẻ vé metro số 1 vẫn phải tiếp tục.