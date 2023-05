Giám đốc Sở VH-TT-DL Long An xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân

Ngày 15.5, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, chủ trì công bố các quyết định về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Long An trao quyết định cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở VH-TT-DL, kể từ ngày 15.5.2023. Ông Dũng tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Sở VH-TT-DL Long An ngày 9.6.2020 và sau đó được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công làm Giám đốc Sở VH-TT-DL Long An, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ trái sang: ông Nguyễn Thành Thanh, ông Nguyễn Anh Dũng, ông Nguyễn Văn Út, ông Lê Trường Chinh, ông Lê Thành Phong tại buổi trao quyết định CTV

Ông Nguyễn Thành Thanh, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở VH-TT-DL thay thế ông Nguyễn Anh Dũng. Thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 15.5 đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An quyết định cho ông Lê Trường Chinh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Đức Hòa, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó bí thư Huyện ủy Đức Hòa (nhiệm kỳ 2020 - 2025) kể từ ngày 15.5. Ông Chinh được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Lê Thành Phong, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND H.Đức Hòa, được giao quyền Chủ tịch UBND H.Đức Hòa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, chủ trì buổi công bố quyết định công tác cán bộ CTV

Ông Trần Văn Tươi thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Bến Lức, kể từ ngày 15.5 và được điều động, bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở KH-ĐT Long An từ ngày 15.5 đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Ông Lê Thành Út, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND H.Bến Lức, nhận nhiệm vụ quyền Chủ tịch UBND H.Bến Lức, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 15.5 cho đến khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả Chủ tịch UBND H.Bến Lức (Long An) theo quy định.