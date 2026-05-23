Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ từ chức

Bà Tulsi Gabbard trong buổi điều trần cho vị trí giám đốc tình báo quốc gia Mỹ ngày 30.1.2025 ảnh: reuters

Bà Tulsi Gabbard cho biết đã quyết định từ chức Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ để chăm sóc cho chồng Abraham Williams, người gần đây vừa được chẩn đoán mắc một dạng vô cùng hiếm của ung thư xương.

"Chồng tôi đối mặt với những thách thức lớn trong những tuần và tháng tới", AFP hôm 23.5 dẫn nội dung bức thư bà Gabbard gửi cho Tổng thống Trump và được bà đăng trên X. Bà cho hay trong thời điểm như thế này, bà cần phải sát cánh cùng chồng để đối mặt cuộc chiến phía trước.

Bà Gabbard, cựu nghị sĩ đảng Dân chủ, đã kết hôn với nhà quay phim Abraham Williams trong lễ cưới theo đạo Hindu. Hai người quen nhau trong lúc quay video quảng cáo tranh cử, và ông Williams đã cầu hôn bà khi lướt sóng ở Hawaii.

Trên vai trò Giám đốc Tình báo Quốc gia, bà Gabbard phụ trách điều phối thông tin được thu thập từ mạng lưới gồm 18 cơ quan tình báo Mỹ và báo cáo mỗi ngày cho tổng thống.

Ông Trump đã đánh giá cao bà Gabbard trên vai trò giám đốc, thêm rằng bà hoàn toàn đúng khi muốn giúp đỡ chồng mình chống chọi với ung thư.

Theo chủ nhân Nhà Trắng, người phó của bà Gabbard là ông Aaron Lukas sẽ đảm nhận vai trò quyền giám đốc khi bà chính thức rời chức vào ngày 30.6.

Một cách trùng hợp là bà Gabbard trở thành người phụ nữ thứ tư rời nội các của ông Trump trong những tháng gần đây.

Trước đó, ông Trump đã sa thải Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem vào tháng 3, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi vào tháng 4. Bộ trưởng Lao Động Lori Chavez-DeRemer đã từ chức trong tháng 4 vì một loạt các bê bối.

Thế nhưng Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin cho rằng bà Gabbard bị buộc phải rời đi.