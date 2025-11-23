Giảm học phí sinh viên và nhiều hoạt động hướng về đồng bào vùng bão lũ

ĐH Kinh tế TP.HCM mở rộng chính sách hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các cơn bão ảnh chụp màn hình

4 chính sách hỗ trợ sinh viên bị thiệt hại do bão liên tiếp

Sáng 23.11, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) phát thông báo báo về 4 chính sách hỗ trợ sinh viên các khu vực miền Trung, Nam Trung bộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các cơn bão liên tiếp số 11, 12 và 13.

Cụ thể, sinh viên ĐH chính quy các khóa 48, 49, 50, 51 có hộ khẩu thường trú tại 5 tỉnh (Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng) sẽ được giảm 10% học phí học kỳ cuối 2025, cấn trừ vào học phí học kỳ đầu 2026. Với sinh viên Khóa 48 đã tốt nghiệp, khoản hỗ trợ được chuyển thẳng vào tài khoản.

Trước đó, đầu tháng 10, các chính sách này được áp dụng với sinh viên tại 19 tỉnh thành chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 (Bualoi) gây ra tại các khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ, gồm: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Ninh Bình, Huế, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, TP.Hải Phòng, Hưng Yên, TP.Đà Nẵng.

Thông báo của ĐH Kinh tế TP.HCM nêu rõ, nhằm giảm bớt áp lực tài chính và ổn định sau thiệt hại do thiên tai gây ra, nhà trường tiếp tục gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ đầu năm 2026 đến ngày 25.1.2026 (kéo dài hơn so với chính sách hỗ trợ trước đó), áp dụng với người học cả 24 tỉnh.

Sáng nay, cán bộ cùng sinh viên Trường ĐH Tài chính-Marketing hưởng ứng chương trình chung tay hướng về đồng bào miền Trung ảnh: K.A

Đồng thời, trường dành tặng 100 suất học bổng với tổng giá trị lên tới hơn 1,35 tỉ đồng, trong đó 70 suất trị giá hơn 14 triệu đồng/suất cho sinh viên các khóa khóa 48, 49, 50 và 51 ĐH chính quy và 30 suất còn lại mỗi suất trị giá 12 triệu đồng cho sinh viên liên thông chính quy và văn bằng 1, liên thông-vừa làm vừa học.

Ngoài các chính sách hỗ trợ trên, người học gặp khó khăn trong quá trình đóng học phí có thể đăng ký tham gia các chương trình tín dụng học tập học kỳ đầu 2026 do trường triển khai với 2 hình thức: Cho vay học phí với Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB, vay tối đa 6 tháng với lãi suất 7,5%/năm có chính sách hỗ trợ trả lãi từ UEH; Trả góp qua thẻ tín dụng ngân hàng Sacombank dành cho người học tất cả các bậc hệ tại UEH với lãi suất 0%.

Các trường ĐH chung tay hướng về đồng bào miền Trung

Trong khi đó, trước tình hình bão lũ, ngập lụt nặng nề trong những ngày qua tại các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, hàng loạt trường ĐH đã khẩn cấp tổ chức điểm tiếp nhận cứu trợ, quyên góp nhu yếu phẩm nhằm kịp thời hỗ trợ đồng bào đang chịu thiệt hại nặng nề.

Cán bộ và người học Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) tham gia hoạt động hướng về đồng bào miền Trung ảnh: P.Q

Từ ngày 21.11, Đoàn Thanh niên-Hội sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) thông báo tổ chức điểm tiếp nhận cứu trợ, nhằm kịp thời chuyển hàng hóa đến đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề (thời gian tiếp nhận từ ngày 22.11 đến 24.11). Sáng nay (23.11), đoàn công tác cứu trợ gồm gần 30 cán bộ, viên chức và sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM đã chính thức lên đường đến Khánh Hòa, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Những chuyến xe mang theo những phần quà thiết yếu cùng tinh thần "tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách" của toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên ĐH này.

Tương tự, Trường ĐH Công thương TP.HCM cũng có thông báo phát động quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm, quần áo hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ các tỉnh miền Trung. Trường ĐH Tài chính-Marketing cũng có thư ngỏ gửi các thầy cô, sinh viên và cựu sinh viên, kêu gọi tham gia chương trình "Tuổi trẻ UFM chung tay hướng về đồng bào miền Trung".

Trường ĐH Lạc Hồng cũng phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung và hỗ trợ cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ngoài ra, gia đình của sinh viên, giảng viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ 2025 có thể khai báo qua cổng thông tin QR do nhà trường cung cấp để được hỗ trợ…