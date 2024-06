Giám khảo 'Britain's Got Talent' gây tranh cãi vì mặc đồ hở bạo lên sóng truyền hình

Trang phục của Amanda Holden khi ngồi "ghế nóng" Britain's Got Talent REX

Theo Daily Mail, trong tập bán kết của Britain's Got Talent phát sóng tối 30.5 (giờ địa phương), giám khảo Amanda Holden bước lên sân khấu trong bộ váy màu vàng khoét sâu vòng 1 cùng phần vải nhăn tạo hiệu ứng ướt át, ôm sát vào da, làm nổi bật thân hình gợi cảm của người đẹp. Trong khi ba giám khảo còn lại lựa chọn các thiết kế thanh lịch và kín đáo, trang phục của ngôi sao 53 tuổi trông táo bạo, phóng khoáng hơn hẳn.

Diện mạo của Amanda Holden lập tức vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả theo dõi chương trình. Không ít người xem cho rằng ca sĩ - diễn viên này đang cố tình gây sự chú ý trên sóng truyền hình khi lựa chọn trang phục không phù hợp với một chương trình dành cho gia đình.

"Cô ấy không quan tâm mọi người nghĩ gì, điều đó thật tuyệt, tất cả chúng ta nên ăn mặc theo cách mình thích. Thế nhưng, trong một chương trình dành cho gia đình, cô ấy nên mặc thứ gì đó phù hợp hơn, chúng ta vẫn có thể trông tuyệt đẹp dù ăn mặc kín đáo hơn một chút", một khán giả nhận xét.

Nhiều người khác cũng nêu quan điểm: "Trang phục của cô ấy hoàn toàn không liên quan đến vấn đề phong cách và mọi thứ liên quan đến việc tìm kiếm sự chú ý một cách tuyệt vọng", "Amanda thích gây tranh cãi và những gì cô ấy mặc chỉ là một trong những cách để cô ấy đạt được điều đó", "Thật tốt khi duy trì vóc dáng và sự trẻ trung, nhưng làm ơn đừng lúc nào cũng cố tỏ ra gợi cảm nữa"…

Amanda Holden bị chỉ trích cố tình ăn mặc táo bạo để gây chú ý REX

Ngoài những lời chỉ trích, cũng có nhiều khán giả dành lời khen cho phong cách quyến rũ của nữ nghệ sĩ sinh năm 1971 và trầm trồ trước sắc vóc nổi bật của cô, cổ vũ người đẹp tự tin thể hiện cá tính, màu sắc riêng. "Tôi biết có rất nhiều người chống lại Amanda, nhưng thành thật mà nói, tất cả những chiếc váy này đều đẹp và cô ấy trông thật tuyệt vời khi mặc chúng. Nếu bạn nghĩ trẻ em sẽ bị tổn thương khi nhìn thấy những trang phục này trên TV thì tôi cho rằng bạn chưa bao giờ đưa chúng đi biển phải không?", một khán giả phản bác.

Cùng với đó, Daily Mail, The Sun nhận định trang phục của Amanda Holden có nguy cơ khiến nữ giám khảo này tiếp tục bị khán giả gửi khiếu nại, phàn nàn tới Ofcom (cơ quan quản lý trong lĩnh vực truyền hình, phát thanh, viễn thông và bưu chính tại Anh, đại diện cho lợi ích của công dân, người tiêu dùng).

Amanda Holden tự tin khoe diện mạo gợi cảm trên mạng xã hội INSTAGRAM NV

Nữ nghệ sĩ nhiều lần bị khán giả chỉ trích, nhận hàng ngàn khiếu nại trên Ofcom vì diện những trang phục táo bạo, gợi cảm, được cho là không phù hợp với chương trình dành cho gia đình SPLASH NEWS, REX, INSTAGRAM

Trong quá khứ, Amanda Holden từng vấp phải làn sóng chỉ trích, tranh cãi và bị khiếu nại vì diện trang phục hở hang khi ngồi ghế giám khảo Britain's Got Talent. The Sun tiết lộ ngôi sao sinh năm 1971 chấp nhận những phản ứng dữ dội về trang phục táo bạo mà cô mặc, khẳng định Britain's Got Talent là "cơ hội hoàn hảo để chấp nhận rủi ro".

Cô cũng từng chia sẻ với trang tin này rằng trang phục của mình gây tranh cãi nhiều đến mức chúng được kiểm tra trước khi cô bước lên sân khấu. Trước những lời phàn nàn, Amanda Holden vẫn thoải mái diện những bộ cánh yêu thích và cho biết cô sẽ không cố gắng che đậy.