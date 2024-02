Sắc vóc nóng bỏng tuổi 53 của giám khảo Got Talent

Amanda Holden sinh năm 1971, là ngôi sao truyền hình, diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng người Anh. Người đẹp này gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 1990, trở nên nổi tiếng qua loạt phim: The Grimleys (1998 - 2001), Kiss Me Kate (1999 - 2001), Cutting It (2002 - 2004), Wild at Heart (2006 - 2008)… Nữ nghệ sĩ còn dẫn dắt một số chương trình, viết sách và ra mắt sản phẩm âm nhạc. Đặc biệt, Amanda Holden quen thuộc với nhiều khán giả với vai trò giám khảo chương trình tìm kiếm tài năng đình đám nước Anh - Britain's Got Talent từ năm 2007 đến nay. Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi kết hôn với Chris Hughes năm 2008 và có tổ ấm hạnh phúc bên hai con gái Lexie (17 tuổi) - Hollie (11 tuổi)