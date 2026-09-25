Giám khảo nói gì về kết quả Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026?

Ông Bùi Minh Thạnh - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao hoa cho Hội đồng giám khảo Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 tại lễ trao giải ngày 24.9 ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau hơn 4 tháng diễn ra, Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 khép lại với các giải thưởng được trao cho nhiều tác phẩm, cá nhân, đoàn phim xuất sắc nhất mùa 3. Đánh giá về quá trình chấm giải năm nay, diễn viên - đạo diễn Hồng Anh cho rằng những người khó khăn nhất là ban tuyển chọn sơ khảo khi phải chọn lọc hàng trăm tác phẩm đa dạng về thể loại, đề tài để tìm ra 20 phim ngắn xuất sắc nhất vào vòng chung khảo.

Nhìn lại quá trình chấm chung khảo cùng TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (chủ tịch hội đồng giám khảo), nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, đạo diễn Hàm Trần và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Hồng Ánh cho biết họ đạt được sự đồng thuận về bộ phim nhận giải cao nhất cũng như có sự tương đồng trong việc lựa chọn các cá nhân vào đề cử.

Nữ nghệ sĩ đồng tình với ý kiến từ TS Ngô Phương Lan rằng chất lượng các phim trong top 20 khá đồng đều. Tuy nhiên, một số tác phẩm cho thấy sự nổi trội ở nhiều khía cạnh từ đó quá trình chọn lựa không mất quá nhiều thời gian. Cùng với đó, vì có nhiều tác phẩm chất lượng, lễ trao giải năm có thêm giải thưởng mới để ghi nhận sự đặc biệt của một số bộ phim, khích lệ đối với nỗ lực làm phim của người trẻ.

Diễn viên Hồng Ánh và nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, công bố giải Phim tài liệu xuất sắc nhất của Vietnamese 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Giám khảo Hồng Ánh cũng nhắc đến việc hạng mục Diễn viên nữ xuất sắc nhất có tới hai người chiến thắng: NSND Hồng Vân (phim Người nuôi diều) và diễn viên trẻ Quế Thanh (phim Cánh đồng trắng). Nữ diễn viên - đạo diễn chia sẻ đây là một điều đặc biệt với một người theo đuổi lĩnh vực diễn xuất như chị.

Kết quả này vinh danh sự đóng góp của những nghệ sĩ kỳ cựu như NSND Hồng Vân trong dự án của nhà làm phim trẻ, bên cạnh đó là công nhận nỗ lực của diễn viên trẻ, ê kíp làm phim trẻ. "Điều đó chứng tỏ là đây không còn là một sân chơi không chuyên nữa mà đã được những người làm nghề bước vào và đem lại một sự động viên rất lớn. Đó là điều mà tôi rất thích", Hồng Ánh nhìn nhận.

Giải Diễn viên nữ xuất sắc nhất được trao cho NSND Hồng Vân (phim Người nuôi diều) và diễn viên Quế Thanh (phim Cánh đồng trắng). Đạo diễn Huỳnh Thắng Lợi thay mặt Quế Thanh lên sân khấu nhận giải thưởng ẢNH: NHẬT THỊNH

Nói về việc hội đồng giám khảo quyết định trao 2 giải Diễn viên nữ xuất sắc nhất, diễn viên Hồng Ánh cho hay chia sẻ về chuyên môn diễn xuất, phần thể hiện cả NSND Hồng Vân trong Người nuôi diều không có gì bàn cãi. Vì vậy, hội đồng giám khảo không thể không trao giải. Tuy nhiên, với một sân chơi dành cho người trẻ, họ cũng đề cao những nỗ lực, cố gắng của diễn viên trẻ trong các tác phẩm dự thi.

"Thế nên hội đồng giám khảo mới nghĩ ra cách trao giải cho một diễn viên trẻ, bên cạnh đó là một diễn viên kinh nghiệm. Điều đó nó mang ý nghĩa về mặt tinh thần. Rõ ràng là sự có mặt của chị Hồng Vân thể hiện sự tin tưởng với nhà làm phim trẻ. Còn giải thưởng của Quế Thanh thể hiện đúng tinh thần cũng như năng lực mà nữ diễn viên trẻ ấy thể hiện được trong bộ phim của mình", giám khảo Hồng Ánh nói thêm.

Phim Cánh đồng trắng thắng 3 giải ở Vietnamese 2026, trong đó có Phim ngắn xuất sắc nhất ẢNH: NHẬT THỊNH

Với chiến thắng cao nhất thuộc về phim Cánh đồng trắng (đạo diễn Huỳnh Thắng Lợi), diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh đánh giá tác phẩm hội đủ những yếu tố để được vinh danh: kịch bản trọn vẹn, chặt chẽ, hình ảnh khá chuyên nghiệp, diễn xuất của các diễn viên khá đồng đều…

"Khi đứng ở vị trí một giám khảo, chúng ta phải nhìn tác phẩm đó trong sự đồng đều về mặt chuyên môn lẫn cái cảm xúc và Cánh đồng trắng làm được điều đó. Mặc dù đề tài, câu chuyện các bạn kể không phải một khám phá gì quá là mới, đặc biệt và vẫn khá an toàn", giám khảo này chia sẻ. Cùng với đó, Hồng Ánh kỳ vọng ở mùa sau, cuộc thi Vietnamese sẽ đón thêm nhiều tác phẩm đột phá, bùng nổ, đúng với tinh thần trẻ.