Giám sát chặt nguồn thực phẩm và thức ăn tại khách sạn phục vụ SEA Games 31

Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã bố trí các tổ y tế phục vụ tại địa điểm tổ chức hoạt động và môn thi đấu SEA Games 31; sẵn sàng tham gia cấp cứu, chăm sóc y tế cho thành viên Ban tổ chức, HLV, VĐV, trọng tài và khán giả khi có yêu cầu.

Mỗi tổ y tế gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 xe ô tô cứu thương và bảo đảm cơ số thuốc, trang thiết bị theo đúng quy định. Mỗi bệnh viện được yêu cầu chuẩn bị từ 5 đến 10 giường bệnh, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong những ngày diễn ra SEA Games 31.

Riêng đối với công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, theo Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong, thời gian này thường xuyên diễn ra các buổi tập huấn cho cán bộ y tế, những người tham gia phục vụ SEA Games 31 về giám sát việc kiểm thực 3 bước (trước khi nhập nguyên liệu, thực phẩm, trước khi chế biến và trước khi ăn) tại các nhà hàng, khách sạn có đoàn thể thao và khách mời ăn nghỉ; chuẩn bị và sẵn sàng xử trí khi xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt và các bệnh lây truyền qua thực phẩm…

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra và đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các khách sạn và các địa điểm phục vụ đại hội. Các khách sạn và địa điểm phục vụ SEA Games 31 phải cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh cơ sở, có nguồn cung cấp thực phẩm sạch và an toàn…

Ở tiến tiến có liên quan, ngày 29.4, Công an TP. Hà Nội tổ chức lễ ra quân thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại SEA Games 31.





Đại diện lãnh đạo Công an TP.Hà Nội đã trình bày phương án tổng thể bảo vệ SEA Games 31 với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh, an toàn sự kiện thể thao lớn mang tầm khu vực được tổ chức tại Việt Nam. Theo đó, Công an TP.Hà Nội coi đây là những phương châm hành động, là những nhiệm vụ hết sức quan trọng cần phải nghiêm túc triển khai thực hiện trước khi bước vào cao điểm bảo vệ SEA Games 31.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Trưởng Tiểu ban An ninh - Trật tự SEA Games 31 nhấn mạnh, lễ ra quân là thời điểm toàn lực lượng Công an TP.Hà Nội và các lực lượng khác tham gia bảo đảm an ninh, trật tự bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất trong triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự.

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Công an TP.Hà Nội quán triệt tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn tất cả sự kiện, hoạt động thi đấu của SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn thành phố.

Các lực lượng an ninh phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm mọi âm mưu, hoạt động chống phá SEA Games 31 của các loại tội phạm; triển khai các phương án phân luồng, dẫn đoàn, hướng dẫn giao thông từ xa và sắp xếp phương tiện tại các khu vực diễn ra hoạt động của đại hội; rà soát, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, thông tin liên lạc… phục vụ tốt nhất cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự SEA Games 31.