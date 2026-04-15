Giám sát đến cùng, không để kiến nghị nhiều lần nhưng xử lý chậm

Tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo của Ủy ban T.Ư MTTQ VN tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nêu rõ việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân vẫn còn một số hạn chế: chất lượng chưa đồng đều, có tình trạng trả lời mang tính giải trình, chưa giải quyết dứt điểm và hiệu quả. Một số kiến nghị giải quyết còn chậm, kéo dài, đặc biệt còn nhiều kiến nghị của cử tri và của UBTVQH qua các kỳ giám sát chưa xử lý dứt điểm. UBTVQH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị còn tồn đọng, kéo dài. Cạnh đó, cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, gắn kết quả giải quyết kiến nghị với đánh giá thực hiện nhiệm vụ.

Về báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết ngay sau khi sáp nhập, hợp nhất, thành lập mới, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đã tiến hành giám sát 602 văn bản, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn 25 kiến nghị chưa được thực hiện. Một số kiến nghị đã được nêu qua nhiều kỳ giám sát, kéo dài nhiều năm.

Trong năm 2025, còn 173 văn bản ban hành chậm hơn thời điểm có hiệu lực thi hành. Một số văn bản chậm từ 6 tháng đến 2 năm. Còn 47 điều, khoản được giao quy định chi tiết của 21 luật, nghị quyết chưa được ban hành. Đáng lưu ý, nhiều luật đã có hiệu lực pháp luật nhưng còn "nợ" phần lớn văn bản quy định chi tiết. Vẫn còn một nghị định của Chính phủ có nội dung chưa bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, một thông tư của Bộ GD-ĐT có nội dung chưa phù hợp với thực tiễn.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ thời gian tới phải tăng cường giám sát văn bản quy phạm pháp luật. Đây là công việc đặc biệt quan trọng, thường xuyên, liên tục của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan dân cử ở địa phương. Phát biểu kết luận, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Chính phủ và các bộ ngành tiếp thu ý kiến, thực hiện dứt điểm 25 kiến nghị giám sát và khẩn trương ban hành 47 nội dung còn đang "nợ".

Cũng trong phiên họp, UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa VN; việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với một số dự thảo luật, luật sửa đổi bổ sung.



