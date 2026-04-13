Phó chủ tịch Quốc hội tiếp xã giao Hội đồng Giao lưu chính trị Úc

Vũ Thơ
13/04/2026 15:37 GMT+7

Tại buổi tiếp xã giao Hội đồng Giao lưu chính trị Úc, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết Quốc hội Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng các đại biểu Quốc hội trẻ và thế hệ thanh niên hai nước.

Ngày 13.4, tại Nhà Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu chính trị Úc do bà Sook Yee Lai làm trưởng đoàn, nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Cùng dự buổi tiếp có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Sẵn sàng đồng hành cùng thanh niên 2 nước

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Úc - một đối tác chiến lược toàn diện tin cậy, giàu tiềm năng và có vị thế vai trò ngày càng tăng ở khu vực, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược đối với Việt Nam.

Phó chủ tịch Quốc hội tiếp xã giao Hội đồng Giao lưu chính trị Úc- Ảnh 1.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà bà Sook Yee Lai

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Giao lưu chính trị của Úc đã duy trì cơ chế trao đổi đoàn định kỳ trong nhiều năm vừa qua và từng bước hình thành kênh hợp tác thiết thực, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Úc, đặc biệt trong lĩnh vực giao lưu thanh niên và kết nối các thế hệ trẻ của hai nước.

Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị T.Ư Đoàn và Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam tiếp tục làm mới các cơ chế hợp tác, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị trường với các nghị sĩ trẻ của Úc. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm: giáo dục, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững - vốn là những thế mạnh hàng đầu của Úc.

"Quốc hội Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng các đại biểu Quốc hội trẻ và thế hệ thanh niên hai nước tiếp tục hợp tác tích cực, gắn kết chặt chẽ, đặc biệt là trong các lĩnh vực Úc có thế mạnh như giáo dục, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững và đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Úc đi vào chiều sâu và hiệu quả", bà Thanh khẳng định.

Trong khuôn khổ buổi tiếp, hai bên cũng dành thời gian thảo luận sâu về hợp tác giáo dục. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Úc hiện là một trong những điểm đến hàng đầu của sinh viên Việt Nam. Bà bày tỏ mong muốn Chính phủ Úc tiếp tục duy trì và tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em học tập và phát triển tài năng.

Tình cảm rất chân thành với Việt Nam

Phó chủ tịch Quốc hội tiếp xã giao Hội đồng Giao lưu chính trị Úc- Ảnh 2.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và bà Sook Yee Lai trao đổi tại buổi gặp

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Bà Sook Yee Lai bày tỏ sự ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như nỗ lực của Chính phủ và người dân trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa, di sản quý báu.

Bà Sook Yee Lai khẳng định, Việt Nam có vị trí đặc biệt trong lòng người dân Úc nhờ mối liên kết nhân dân bền chặt.

"Chúng tôi cũng rất trân trọng mối quan hệ hợp tác lâu dài truyền thống giữa Việt Nam và Úc trong thời gian vừa qua, đặc biệt qua cơ chế giao lưu này. Tại Úc, người dân của chúng tôi cũng lưu giữ hình ảnh của Việt Nam trong tim mình với tình cảm rất chân thành", bà Sook Yee Lai bày tỏ.

Với tư cách là đối tác đối thoại của ASEAN, bà Sook Yee Lai cho biết, Úc đánh giá rất cao vai trò chủ chốt của Việt Nam trong cộng đồng khu vực. Việt Nam là mắt xích quan trọng giúp kết nối mối quan hệ giữa Úc và ASEAN.

Đồng tình với những đề xuất của Phó chủ tịch Quốc hội, bà Sook Yee Lai cam kết sẽ cùng các nghị sĩ Úc tiếp tục ủng hộ các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Úc sinh sống và làm việc.

Anh Nguyễn Tường Lâm tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu chính trị Úc

Tại buổi làm việc với Hội đồng Giao lưu chính trị Úc, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề xuất hai bên phối hợp đẩy mạnh đào tạo trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
