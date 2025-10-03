'Giám sát xong rồi cất rất cẩn thận trong tủ thì xong xuôi tất cả lại về'

Sáng 3.10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội thống nhất kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2026 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Chủ trì hội nghị là Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy.

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy chủ trì hội nghị

ẢNH: GIA HÂN

Theo kế hoạch dự kiến, một trong 3 vấn đề được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiến hành giám sát trong năm 2026 là giám sát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo khi có yêu cầu.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ giám sát một số vụ việc cụ thể phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Ngoài nội dung trên, trong năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự kiến sẽ giám sát việc chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ đổi mới toàn diện giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại các địa phương khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nội dung thứ 3 là giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở (gắn với giám sát trách nhiệm của người đứng đầu. Ngoài các chuyên đề giám sát của Ban Thường trực Mặt trận, 5 tổ chức chính trị - xã hội cũng dự kiến các chuyên đề giám sát riêng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị kế hoạch giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nên để Trung ương làm, còn cấp tỉnh thì phân cấp, phân quyền để các địa phương chủ động làm.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị

ẢNH: GIA HÂN

Cạnh đó, anh Bùi Quang Huy cũng đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội khi đề nghị nội dung giám sát cần xác định rất rõ thời gian và địa bàn để cơ sở chủ động. Khi nhận được kế hoạch, người ta biết sang năm quý mấy là người ta chuẩn bị có đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc.

Đề xuất họp báo công khai kết quả giám sát của Mặt trận

Đồng quan điểm, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho rằng, các tổ chức thành viên đề xuất luôn với Ban Thường trực Mặt trận dự kiến địa bàn giám sát để Mặt trận có cái nhìn tổng thể, tránh tình trạng cùng một tỉnh nhưng lại có đến 3 đoàn của Mặt trận về giám sát.

Ông Hiểu cũng đề nghị việc lựa chọn vấn đề giám sát phải là những vấn đề thật nóng mà nhân dân quan tâm. "Chúng ta đứng ở phía nhân dân, tức là ta đi giám sát do nhân dân thúc giục, nhân dân yêu cầu, nhân dân đòi hỏi ta. Còn các cơ quan khác là do yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Vấn đề chúng ta lựa chọn phải là nóng, quan trọng, nhân dân quan tâm, bức xúc", ông Hiểu nêu quan điểm.

Từ đó, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng quan tâm giá trị, hiệu lực, sức mạnh và tác động của hoạt động giám sát của Mặt trận. Theo ông Hiểu, các cuộc kiểm tra của Đảng, thanh tra của chính quyền khi công bố tạo sự quan tâm rất rõ. Do vậy, giám sát của Mặt trận cũng phải thông qua truyền thông để nhân dân thấy rằng giám sát của Mặt trận không phải xử lý ông A, ông B mà phát hiện những vấn đề đúng như dân nói, nhân dân bức xúc.

Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nêu ý kiến tại hội nghị ẢNH: GIA HÂN

Từ những vấn đề của nhân dân, giám sát của Mặt trận phải đưa ra được các kiến nghị cụ thể với các cơ quan. "Chứ nếu giám sát xong về rồi cất rất cẩn thận trong tủ thì tôi nghĩ rằng cuối cùng là 'xong xuôi tất cả lại về' thôi", ông Hiếu nêu quan điểm, đồng thời đề nghị, Mặt trận có thể họp báo công bố kết quả giám sát.

"Chúng ta không ngại va chạm là ở địa phương A, địa phương B còn tình trạng A, tình trạng B. Nhưng ngược lại việc này cũng đòi hỏi chúng ta giám sát phải thực chất, sâu sắc", ông Hiểu nói thêm.

Kết luận hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đồng tình về việc khi giám sát phải chọn những vấn đề lớn, nóng, nhạy cảm, ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội mới xứng đáng vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội. Ông Thủy cũng đề nghị cân nhắc thêm 2 chuyên đề giám sát của Mặt trận về chuyển đổi số và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

"Chúng ta đang thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18, hay là chúng ta chuyển sang nội dung này và tất cả lực lượng của Mặt trận, gồm cả 5 tổ chức chính trị - xã hội tham gia một đoàn có được không", ông Thủy gợi mở, và nhấn mạnh giám sát không cần quá nhiều, thà ít mà hiệu quả, phạm vi rộng còn hơn nhiều mà không giải quyết được vấn đề gì.

"Như anh Hiểu nói, giám sát xong rồi cho vào tủ kính để anh tủ nghiên cứu thì không giải quyết được vấn đề gì", ông Thủy nhấn mạnh.