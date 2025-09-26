Kiểm toán Nhà nước tăng cường giám sát phòng, chống lãng phí

Báo cáo tại phiên họp, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Ngô Văn Tuấn cho hay tổng hợp kết quả kiểm toán nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho thấy đến thời điểm 31.8, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 240.000 tỉ đồng và xấp xỉ 17 triệu USD. Cùng đó, kiến nghị hủy, sửa, ban hành mới với các nội dung trái hoặc không phù hợp quy định chung và thực tiễn tại 905 văn bản.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Về công tác phòng, chống tham nhũng, trong nhiệm kỳ, KTNN đã cung cấp 1.749 báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội (QH), Ủy ban Kiểm tra, cơ quan điều tra và các cơ quan khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát. KTNN cũng đã chuyển 14 hồ sơ cho Cơ quan CSĐT làm rõ các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Riêng trong năm 2025, đến 30.8, KTNN đã chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Cơ quan CSĐT các tỉnh, thành để điều tra làm rõ. KTNN còn cung cấp 29 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và tài liệu liên quan cho Cơ quan CSĐT để phục vụ công tác điều tra, trong đó có 2 dự án đầu tư thuộc vụ việc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Về kế hoạch kiểm toán năm 2026, KTNN sẽ tập trung vào 5 chuyên đề lớn, gồm: kiểm toán quản lý, sử dụng kinh phí mua sắm và đầu tư thường xuyên của ngành y tế; việc thanh kiểm tra việc quản lý thuế; việc quản lý dự án vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của 15 tỉnh, TP; kiểm toán chuyên đề Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021 - 2025 của 7 địa phương và kiểm toán chuyên đề về nhà ở xã hội của 6 tỉnh, TP.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong năm 2026, KTNN tập trung xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn 2026 - 2028, hoàn thành kế hoạch kiểm toán năm 2026 với trọng tâm là kiểm toán quyết toán ngân sách tại các tỉnh, thành.

Chủ tịch QH lưu ý đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích rủi ro, kiểm toán số liệu để thay dần phương pháp truyền thống. Chủ tịch QH cũng đề nghị phải đảm bảo công khai, minh bạch và đẩy mạnh đôn đốc thực hiện các kiến nghị kiểm toán.