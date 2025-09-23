Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Máy tán sỏi hỏng, nhưng trách nhiệm không thể hỏng

Quốc Hanh
Quốc Hanh
23/09/2025 05:00 GMT+7

Một vụ việc nhức nhối xảy ra ở Đắk Lắk mấy ngày qua, đó là 255 bệnh nhân đã được điều trị tán sỏi bằng máy móc hỏng hóc, thiết bị quá "tuổi thọ".

Việc làm này vừa sai về kỹ thuật, vừa không đúng với y đức của người thầy thuốc, thậm chí nhìn ở góc độ nào đó còn là sự coi thường sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Một máy móc hư hỏng không đủ điều kiện vẫn được đưa vào điều trị, nghĩa là đã có dấu hiệu buông lỏng quản lý nhà nước tại bệnh viện. Những giọt nước mắt của ông giám đốc bệnh viện hôm 17.9 chỉ có thể làm dịu đi sự căng thẳng của buổi họp báo, chứ không thể xoa dịu nỗi đau của hàng trăm bệnh nhân, những người đã mất tiền, mất sức khỏe, mất đi cơ hội được điều trị, hay nói rõ ra là "tiền mất tật mang".

Điều mà dư luận đang quan tâm là vụ việc nghiêm trọng này đến nay mới chỉ dừng lại ở mức xử lý hành chính ban đầu, vẫn chưa thấy làm rõ và công bố cụ thể trách nhiệm ai là người cho phép sử dụng thiết bị quá hạn, ai giám sát, ai ký duyệt đưa bệnh nhân lên bàn tán sỏi… Một vụ việc có thể chưa từng có tiền lệ trong ngành y tế, gây bức xúc mà không tìm ra được địa chỉ người chịu trách nhiệm thì khó có thể chấp nhận.

Đắk Lắk sau hợp nhất bao gồm cả Phú Yên cũ, một tỉnh có dân số khá đông nên việc chăm lo sức khỏe cho bà con càng cần được quan tâm và trọng trách đặt lên vai ngành y tế tỉnh. Đặc biệt, trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 72 (ngày 9.9.2025) về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân thì vai trò, trách nhiệm của người thầy thuốc càng cần được nâng cao. Vì thế, không thể để vụ việc "máy tán sỏi hỏng" lặp lại trong hệ thống ngành y tế; cũng không thể để người bệnh "tiền mất tật mang" khi vụ việc lại rơi vào im lặng.

Sức khỏe của con người là vốn quý giá nhất. Cần có câu trả lời minh bạch, rõ ràng cho người dân về vụ việc. Bởi vì, máy tán sỏi có thể hỏng, nhưng trách nhiệm, lương y của người thầy thuốc không thể hỏng.

