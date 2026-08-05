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Gian lận thi cử và kỳ thi đặc biệt của 328 thí sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang
Video Giáo dục

Gian lận thi cử và kỳ thi đặc biệt của 328 thí sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang

Phú Ninh
Phú Ninh
Sau hơn một tháng kể từ khi xuất hiện gian lận thi cử của kết quả thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố phương án xử lý.


Theo đó, toàn bộ thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ phải thi lại tất cả các môn để bảo đảm công bằng và khách quan của kỳ thi. Sau quá trình rà soát, phối hợp điều tra với các cơ quan chức năng và căn cứ kết quả điều tra ban đầu của Bộ Công an, sáng ngày 5.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại điểm thi có thí sinh gian lận thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức thi lại nhằm đảm bảo tính an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi; đồng thời khẳng định đây không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh. 

Không để người học thật chịu thiệt: 328 thí sinh.... - Ảnh 1.

Kỳ thi dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15.8, kết quả sẽ được công bố vào ngày 19.8

ẢNH: TN

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