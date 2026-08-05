Bộ GD-ĐT nêu lý do thi lại tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Tại buổi họp báo sáng 5.8, báo chí đã nêu câu hỏi với Bộ GD-ĐT tại sao tổ chức thi lại cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang và liệu cách xử lý này có tạo tiền lệ xấu cho các kỳ thi năm sau hay không?

Trả lời, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cho rằng đây là một vụ án hết sức đặc thù, nghiêm trọng, có tổ chức bài bản liên quan tới tất cả 320 thí sinh. Để điều tra vụ án cần có thời gian.

Ông Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: TUẤN MINH

Nêu nguyên tắc trong xử lý vụ việc, ông Thưởng cho rằng, đầu tiên là phải khẩn trương xác minh.

Thứ hai, phải đảm bảo lợi ích hợp pháp chính đáng của học sinh. Cả hội đồng không còn đủ trung thực tin cậy nên đến thời điểm này phải tổ chức thi lại cả điểm thi và cũng không thể xử lý từng thí sinh được.

Ông Thưởng khẳng định, Bộ GD-ĐT sẽ bằng tất cả biện pháp để không có hiện tượng này tái diễn.

"Qua phản ánh chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, báo chí, vừa qua chúng ta đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường giám sát mạnh mẽ hơn nữa. Tiến tới trong 2 - 3 năm nữa tăng cường tính khách quan hơn, minh bạch hơn", ông Thưởng nêu quan điểm.

Vẫn theo ông Thưởng, không chỉ riêng Bộ GD-ĐT có thể làm được việc này. Các phụ huynh học sinh, giáo viên, những người liên quan cũng không được tác động vào kết quả thi của con, không được tác động vào quá trình tổ chức thi của ngành giáo dục.

Đối với cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục, cần phải có bản lĩnh, có nhận thức chính trị sâu sắc, phải biết nói không với tiêu cực.

"Theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành đã, đang và sẽ xử lý thật nghiêm những vi phạm như này, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Như thế sẽ không có tiền lệ xấu xảy ra nữa. Còn nếu xảy ra đến đâu thì tùy theo hành vi, mức độ, tính chất vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật", ông Thưởng nói.

Ông Thưởng nhìn nhận, các em có điểm bất thường như vậy là hệ quả của hội đồng, của những người được giao chức trách, nhiệm vụ tổ chức kỳ thi đã vi phạm nghiêm trọng quy chế. Tổ chức thi lại là một trong những phương án tốt nhất để các em chứng minh đây là điểm thật của mình.

Cho biết đã yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang phải động viên tâm lý, tư tưởng hỗ trợ cho học sinh, ông Thưởng thông tin: "Trong kết luận chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu cũng yêu cầu rất rõ là phải đảm bảo danh tính, tâm lý của học sinh. Cốt lõi là phải hướng về người học, hướng về các em. Nhiều em chưa thành niên, cơ bản bị tác động bởi sai phạm của hội đồng, đây là điều không ai mong muốn. Mọi biện pháp xử lý phải đảm bảo tính toàn cục".

Đề thi lại độ khó dễ ra sao?

Để cập đến công tác chuẩn bị đề thi lại cho điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, ông Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ GD-ĐT đã chuẩn bị theo quy trình, nguyên tắc, đúng quy chế là đề thi bảo mật. Đây là một trong những công việc rất khó khăn, thử thách với ban ra đề.

Khẳng định Bộ GD-ĐT đã quán triệt hết sức đầy đủ cho ban ra đề, bổ sung chuyên gia về khảo thí để cân bằng độ khó dễ giữa 2 đợt thi, ông Thưởng nhấn mạnh nguyên tắc là đảm bảo công bằng quyền lợi chính đáng của học sinh.

"Ở đây không phải đánh đố, không phải để các em chứng minh, cũng không phải dễ dãi đạt điểm cao để chứng minh một điều gì cả. Nguyên tắc là làm đúng quy định, xét đúng tình hình bối cảnh cụ thể", ông Thưởng nêu rõ.

Khi có kết luận thí sinh vi phạm sẽ hủy kết quả thi lại

Về việc sau khi có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra, những thí sinh xác định có vi phạm sẽ xử lý ra sao, ông Phạm Ngọc Thưởng khẳng định: "Nguyên tắc tổ chức thi lại không phải để kết quả được hợp pháp hóa hay những thí sinh nếu có vi phạm được xóa bỏ. Sau này, kể cả thi lại và nếu các em trúng tuyển cao đẳng, đại học mà các cơ quan chức năng phát hiện có vi phạm quy chế thì tùy theo tính chất mức độ để xử lý".

"Đảm bảo công bằng, không có vùng, cấm không có ngoại lệ và đảm bảo nguyên tắc là thượng tôn pháp luật, sai thì phải xử lý. Đảm bảo tính răn đe để không tái diễn những trường hợp như này nữa", ông Thưởng nhấn mạnh