Bộ GD-ĐT nêu lý do thi lại tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Nêu nguyên tắc trong xử lý vụ việc, ông Thưởng cho rằng, đầu tiên là phải khẩn trương xác minh.
Thứ hai, phải đảm bảo lợi ích hợp pháp chính đáng của học sinh. Cả hội đồng không còn đủ trung thực tin cậy nên đến thời điểm này phải tổ chức thi lại cả điểm thi và cũng không thể xử lý từng thí sinh được.
Ông Thưởng nhìn nhận, các em có điểm bất thường như vậy là hệ quả của hội đồng, của những người được giao chức trách, nhiệm vụ tổ chức kỳ thi đã vi phạm nghiêm trọng quy chế. Tổ chức thi lại là một trong những phương án tốt nhất để các em chứng minh đây là điểm thật của mình.
Đề thi lại độ khó dễ ra sao?
Để cập đến công tác chuẩn bị đề thi lại cho điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, ông Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ GD-ĐT đã chuẩn bị theo quy trình, nguyên tắc, đúng quy chế là đề thi bảo mật. Đây là một trong những công việc rất khó khăn, thử thách với ban ra đề.
Khẳng định Bộ GD-ĐT đã quán triệt hết sức đầy đủ cho ban ra đề, bổ sung chuyên gia về khảo thí để cân bằng độ khó dễ giữa 2 đợt thi, ông Thưởng nhấn mạnh nguyên tắc là đảm bảo công bằng quyền lợi chính đáng của học sinh.
"Ở đây không phải đánh đố, không phải để các em chứng minh, cũng không phải dễ dãi đạt điểm cao để chứng minh một điều gì cả. Nguyên tắc là làm đúng quy định, xét đúng tình hình bối cảnh cụ thể", ông Thưởng nêu rõ.
Khi có kết luận thí sinh vi phạm sẽ hủy kết quả thi lại
Về việc sau khi có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra, những thí sinh xác định có vi phạm sẽ xử lý ra sao, ông Phạm Ngọc Thưởng khẳng định: "Nguyên tắc tổ chức thi lại không phải để kết quả được hợp pháp hóa hay những thí sinh nếu có vi phạm được xóa bỏ. Sau này, kể cả thi lại và nếu các em trúng tuyển cao đẳng, đại học mà các cơ quan chức năng phát hiện có vi phạm quy chế thì tùy theo tính chất mức độ để xử lý".
"Đảm bảo công bằng, không có vùng, cấm không có ngoại lệ và đảm bảo nguyên tắc là thượng tôn pháp luật, sai thì phải xử lý. Đảm bảo tính răn đe để không tái diễn những trường hợp như này nữa", ông Thưởng nhấn mạnh
Sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, dư luận phát hiện loạt điểm 10 môn toán bất thường tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Cụ thể, có 328 thí sinh, trong đó có 6 thí sinh tự do, nhưng có tới 147 bài thi môn toán đạt điểm 10, chiếm hơn 95% số điểm 10 môn này của toàn tỉnh.
Kết quả trên được đánh giá là bất thường so với tương quan chất lượng giáo dục của tỉnh này nhiều năm qua. Ngoài 147 điểm 10, nhóm thí sinh có số báo danh gần nhau hầu hết đạt điểm cao, chỉ 3 thí sinh dưới 8 điểm.
Sau quá trình rà soát, xác minh, ngày 8.7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy (giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 bộ luật Hình sự.
Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can để điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định rút vụ án về cơ quan này để tiếp tục điều tra, xử lý.
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