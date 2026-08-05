Nóng: Thí sinh điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang thi lại tất cả các môn

Bộ GD-ĐT đang họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chủ trì.
Đại diện UBND tỉnh Tuyên Quang cũng có mặt tại buổi họp báo.
Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, căn cứ kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng Bộ Công an và Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành; ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ GD-ĐT quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.
"Việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi và bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ; không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh tại điểm thi. Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có thí sinh vi phạm, sẽ được xem xét, xử lý căn cứ kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể theo quy định", ông Chương nói.
Phương án tổ chức thi lại đã được Bộ GD-ĐT phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo xin chủ trương cấp có thẩm quyền. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thi lại theo đúng Quy chế thi, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
Kỳ thi lại được tổ chức trong 2 ngày, dự kiến ngày 14 và 15.8. Kết quả thi dự kiến được công bố vào ngày 19.8.
Kết quả thi ngày 11 và 12.6 của các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và các thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển theo các hình thức khác cho đến khi có kết quả thi lại.
Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.
Hiện nay, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng, thí sinh có hành vi vi phạm Quy chế thi sẽ tiếp tục bị xem xét xử lý theo tính chất, mức độ và hành vi vi phạm, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học.
Tiếp thu ý kiến của các cấp quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, báo chí và dư luận xã hội, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức rà soát các quy chế, quy định tổ chức kỳ thi để bổ sung các biện pháp phòng, chống gian lận; tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo và giám sát để phòng gian lận; tiếp tục cử các giảng viên đại học để giám sát tổ chức thi tại các điểm thi của địa phương.
Đồng thời, tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức đối với học sinh; chú trọng bồi dưỡng đạo đức và nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của giáo viên; xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm đối với các vi phạm.
Cũng theo ông Chương, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ lưỡng Đề án và phương án tổ chức thi trên máy tính bảo đảm an ninh, an toàn, tin cậy, có giai đoạn thử nghiệm, thí điểm; tổng kết, đánh giá toàn diện để đề xuất cụ thể triển khai thực hiện các bước tiếp theo.
Trước đó, ngày 9.7, Bộ GD-ĐT cho biết đã nhận được đề nghị chính thức của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.
Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.
Trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ GD-ĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật.
Đồng thời, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, dư luận phát hiện loạt điểm 10 môn toán bất thường tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Cụ thể, có 328 thí sinh, trong đó có 6 thí sinh tự do, nhưng có tới 147 bài thi môn toán đạt điểm 10, chiếm hơn 95% số điểm 10 môn này của toàn tỉnh.
Kết quả trên được đánh giá là bất thường so với tương quan chất lượng giáo dục của tỉnh này nhiều năm qua. Ngoài 147 điểm 10, nhóm thí sinh có số báo danh gần nhau hầu hết đạt điểm cao, chỉ 3 thí sinh dưới 8 điểm.
Sau quá trình rà soát, xác minh, ngày 8.7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy (giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 bộ luật Hình sự.
Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can để điều tra vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định rút vụ án về cơ quan này để tiếp tục điều tra, xử lý.
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