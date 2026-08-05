Nóng: Thí sinh điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang thi lại tất cả các môn

Bộ GD-ĐT đang họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chủ trì.

Đại diện UBND tỉnh Tuyên Quang cũng có mặt tại buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo ẢNH: TUẤN MINH

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, căn cứ kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng Bộ Công an và Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành; ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ GD-ĐT quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

"Việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi và bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ; không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh tại điểm thi. Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có thí sinh vi phạm, sẽ được xem xét, xử lý căn cứ kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể theo quy định", ông Chương nói.

Ông Huỳnh Văn Chương thông tin tại buổi họp báo ẢNH: TUẤN MINH

Phương án tổ chức thi lại đã được Bộ GD-ĐT phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo xin chủ trương cấp có thẩm quyền. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thi lại theo đúng Quy chế thi, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Kỳ thi lại được tổ chức trong 2 ngày, dự kiến ngày 14 và 15.8. Kết quả thi dự kiến được công bố vào ngày 19.8.

Kết quả thi ngày 11 và 12.6 của các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và các thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển theo các hình thức khác cho đến khi có kết quả thi lại.

Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

Hiện nay, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng, thí sinh có hành vi vi phạm Quy chế thi sẽ tiếp tục bị xem xét xử lý theo tính chất, mức độ và hành vi vi phạm, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học.

Tiếp thu ý kiến của các cấp quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, báo chí và dư luận xã hội, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức rà soát các quy chế, quy định tổ chức kỳ thi để bổ sung các biện pháp phòng, chống gian lận; tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo và giám sát để phòng gian lận; tiếp tục cử các giảng viên đại học để giám sát tổ chức thi tại các điểm thi của địa phương.

Đồng thời, tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức đối với học sinh; chú trọng bồi dưỡng đạo đức và nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của giáo viên; xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm đối với các vi phạm.

Cũng theo ông Chương, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ lưỡng Đề án và phương án tổ chức thi trên máy tính bảo đảm an ninh, an toàn, tin cậy, có giai đoạn thử nghiệm, thí điểm; tổng kết, đánh giá toàn diện để đề xuất cụ thể triển khai thực hiện các bước tiếp theo.