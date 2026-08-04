Sáng mai công bố phương án xử lý với thí sinh điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang

Văn phòng Bộ GD-ĐT đã phát đi thư mời họp báo diễn ra lúc 9 giờ ngày 5.8, để thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố trong quá trình xử lý nguyện vọng đại học (lọc ảo) bắt đầu từ ngày 4.8, kết thúc vào 17 giờ ngày 9.8.
Trước đó, ngày 9.7, Bộ GD-ĐT cho biết đã nhận được đề nghị chính thức của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.
Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.
Trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ GD-ĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật.
Đồng thời, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, dư luận phát hiện loạt điểm 10 môn toán bất thường tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Cụ thể, có 328 thí sinh, trong đó có 6 thí sinh tự do, nhưng có tới 147 bài thi môn toán đạt điểm 10, chiếm hơn 95% số điểm 10 môn này của toàn tỉnh.
Kết quả trên được đánh giá là bất thường so với tương quan chất lượng giáo dục của tỉnh này nhiều năm qua. Ngoài 147 điểm 10, nhóm thí sinh có số báo danh gần nhau hầu hết đạt điểm cao, chỉ 3 thí sinh dưới 8 điểm.
Sau quá trình rà soát, xác minh, ngày 8.7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy (giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 bộ luật Hình sự.
Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can để điều tra vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định rút vụ án về cơ quan này để tiếp tục điều tra, xử lý.
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