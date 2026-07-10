Dư luận phản ứng dữ dội trước đề xuất ‘thi lại’ của Tuyên Quang

Hàng trăm lượt bình luận của bạn đọc gửi tới Báo Thanh Niên, đa số phản đối việc cho phép thi lại môn toán với thí sinh ở điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang.

"Không nên có cuộc thi lại nào cả"

Một bạn đọc viết: "Đây là một đề nghị hết sức vô trách nhiệm… Những thí sinh này đã 18 tuổi, nhưng đi thi và có người vào phòng hướng dẫn làm bài/đưa bài giải cho cho chép, đến khi bị lộ thì được cho thi lại, còn gì là công bằng và kỷ cương?

Khi tiếp nhận bài giải từ người khác và chép nó vào giấy thi của mình, những thí sinh này đang thực hiện hành vi gian lận. Và họ biết rõ đó là gian lận. Họ phải chịu trách nhiệm cho hành vi phạm của mình. Nếu không truy cứu trách nhiệm thì ít nhất kết quả phải bị hủy bỏ, và không có cuộc thi lại nào cả, họ phải đợi thêm một năm nữa. Đây vẫn là cái giá quá rẻ cho sự vi phạm pháp luật".

Dư luận phản ứng trước đề nghị thi lại với điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang ẢNH: LONG QUYỀN

Vẫn theo bạn đọc này, với việc để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong kỳ thi, lãnh đạo sở GD-ĐT Tuyên Quang nên từ chức trong khi chờ kết luận điều tra. "Việc gian lận ngang ngược và thô bạo lại diễn ra ở một trường chuyên, với sự tham gia giáo viên chuyên và học sinh chuyên, vốn luôn được tuyên truyền là mũi nhọn và mẫu mực, đó không chỉ là một sự mỉa mai mà còn gióng lên hồi chuông về sự chệch hướng của giáo dục", bạn đọc viết.

Bạn đọc Anh Tuấn Nguyễn giới thiệu từng là giáo viên, năm nay đã 66 tuổi, chia sẻ: "Nếu cho thi lại thì Bộ GD-ĐT đặt ra quy chế thi quốc gia để làm gì? Điều 57, mục 4 khoản đ đã ghi rành rành "cho điểm 0 đối với hành vi gian lận... Không phải chúng ta quá khắt khe khe với các cháu trường chuyên Tuyên Quang mà là chúng ta thực hiện công bằng cho hàng triệu thí sinh khác. Nếu không mấy trăm cái điểm 10 này bước vào đời với sự nhận thức gian lận, tráo trở sẽ vượt qua tất cả. Nguy hại lắm Bộ GD-ĐT ạ".

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, thí sinh đã vi phạm quy chế thi thì không thể thi lại. Mặt khác, đã xác định được những thí sinh nào không vi phạm quy chế thì tại sao lại không lấy kết quả bài làm ấy của các em để xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH mà phải tổ chức thi lại? Ở cả hai trường hợp đều không cần và không nên thi lại.

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Hãy xử lý đúng quy chế thi

Bạn đọc tên Nguyễn viết: "Việc tổ chức thi lại là không hợp lý và sẽ tạo ra một tiền lệ rất nguy hiểm. Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT phần lớn đều đã 18 tuổi hoặc sắp đủ 18 tuổi. Đây không còn là lứa tuổi có thể nói rằng "không biết đúng sai". Các em đủ nhận thức để hiểu quy chế thi và cũng đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Không thể chỉ quy trách nhiệm cho người hướng dẫn mà bỏ qua trách nhiệm của người thực hiện".

Theo bạn đọc Nguyễn, nếu cho thi lại thì liệu chúng ta có đang vô tình gửi đi thông điệp rằng: chỉ cần vi phạm trong một số trường hợp thì vẫn có cơ hội làm lại? Điều đó có công bằng với hàng triệu học sinh đã học thật, thi thật và chấp hành đúng quy chế hay không? Công bằng không phải là tìm cách giảm hậu quả cho người đã vi phạm. Công bằng là mọi thí sinh đều được áp dụng cùng một quy chế, cùng một tiêu chuẩn và cùng một hình thức xử lý.

"Hãy xử lý đúng quy chế. Chỉ như vậy mới giữ được sự nghiêm minh của kỳ thi quốc gia và bảo vệ quyền lợi của những học sinh trung thực trên cả nước", bạn đọc này đề nghị và mong lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang cần khẩn trương bóc tách danh sách thí sinh gian lận. Thí sinh nào trong sạch thì lập tức trả lại kết quả để các em kịp nhập học đại học. Giữ nghiêm kỷ cương bằng cách trừng phạt đúng người, chứ không phải bằng cách tạo thêm áp lực cho những học sinh vô tội.

Dù phân tích nhiều góc nhìn nhưng tựu trung lại bạn đọc đều cho rằng không thể có chuyện cho đồng loạt thí sinh ở điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang thi lại như UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị. "Nếu cho tổ chức thi lại thì ngay cả hội đồng thi quốc gia cũng vi phạm", một bạn đọc bình luận.

Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, nguyên Phó chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam, cũng nêu quan điểm: Đề xuất thi lại là một phương án xử lý, nhưng chỉ có thể đặt ra trong những trường hợp nhất định. Chẳng hạn, khi sai sót thuộc về khâu tổ chức thi như ra đề, in đề, vận chuyển đề, phát nhầm đề, lộ đề hoặc những sự cố khiến thí sinh hoàn toàn không có lỗi. Khi đó, thi lại là giải pháp cần thiết để bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

Ngược lại, nếu kết quả điều tra xác định có hành vi gian lận, thông đồng hoặc cố ý làm sai lệch kết quả thi thì không thể dùng giải pháp thi lại để thay thế việc xử lý sai phạm. Mỗi trường hợp cần được xử lý đúng bản chất để bảo đảm tính nghiêm minh và công bằng của kỳ thi.