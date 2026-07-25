Cuộc đua vào ĐH: Hơn phân nửa thí sinh chuyên Tuyên Quang vào nhóm 'tinh hoa' cả nước

Phân tích của chúng tôi dựa trên tệp dữ liệu số báo danh từ 080163xx đến 080166xx (sau đây gọi là tệp CTQ). Đây là tệp dữ liệu chứa hầu hết kết quả thi của thí sinh (TS) Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Những bài viết trước chúng tôi đã phản ánh sự bất thường về phổ điểm môn toán và tiếng Anh trong tệp dữ liệu này, lợi thế điểm thi môn toán với các TS có điểm tổ hợp C00 trong xét tuyển ĐH ra sao. Trong bài viết này chúng tôi đi sâu phân tích vào lợi thế các môn thi đó ảnh hưởng thế nào tới việc xét tuyển các tổ hợp truyền thống có môn toán hoặc tiếng Anh như A00, A01, B00, D01.

So sánh số lượng thí sinh đạt tổ hợp từ 27 điểm trở lên ở Tuyên Quang năm 2025 - 2026 ẢNH: QUÝ HIÊN

Tệp dữ liệu CTQ gồm 328 TS (trong đó có 6 TS tự do dự thi để xét tuyển ĐH). Mỗi em đủ điều kiện tham gia xét tuyển bằng rất nhiều tổ hợp môn khác nhau, nhưng điểm số cao nhất của 328 TS này được gom trong 16 tổ hợp. Trong đó, C03 là tổ hợp có nhiều TS đạt điểm cao nhất, với 72 em trên tổng số 113 TS đủ điều kiện (Báo Thanh Niên đã có bài phân tích riêng về hiện tượng này).

Mẫu số chung nhóm tinh hoa: điểm cao môn toán

Trong số 5 tổ hợp truyền thống, duy nhất có C00 (văn, sử, địa) hoàn toàn vắng bóng trong danh sách tổ hợp cao nhất dù cũng có 22 em đủ điều kiện xét tổ hợp này. Số còn lại thì có 3 tổ hợp lọt vào nhóm dẫn đầu, cụ thể: A00 (60/62 em), A01 (43/73), B00 (30/33 em). D01 tuy có nhiều nhất số em đủ điều kiện (197 em) nhưng chỉ có 21 TS đạt điểm cao nhất. Khi phân tích tính cạnh tranh của tất cả những em đạt tổ hợp cao nhất với 4 tổ hợp A00, A01, B00, D01 chúng tôi nhận thấy TS tệp dữ liệu CTQ có vị thế cao vượt trội.

Theo quy chế tuyển sinh, nếu một ngành sử dụng nhiều tổ hợp để xét tuyển thì hệ thống tuyển sinh chung sẽ tự động chọn tổ hợp mang lại điểm cao nhất cho mỗi TS. Vì thế chúng tôi đã quét dữ liệu hơn 1,2 triệu TS trên cả nước để chọn ra tổ hợp cao nhất cho mỗi em, sau đó lọc những em từ 27 điểm trở lên. Có 8.228 em đạt mốc điểm tinh hoa này. Tệp CTQ dù chỉ 328 em nhưng đã đóng góp vào nhóm tinh hoa đó 184 em (đạt 56,1%). Trong đó 182 em dùng tổ hợp có môn toán, trong số này có 99 em được 10 điểm môn toán.

Với tổ hợp D01, cả nước chỉ có 0,2% TS đạt từ 27 điểm trở lên. Nhưng ở nhóm 328 CTQ, tỷ lệ này lên tới 10,7% (cao gấp 53 lần cả nước). Điểm trung bình D01 của nhóm này là 25,15 (cả nước là 19,02). Với tổ hợp A01, tỷ lệ đạt mốc 27 trở lên của cả nước là 0,8%. Tại nhóm 328 CTQ, tỷ lệ đó vọt lên mức 28,8%!

Chỉ cần tổ hợp đó có môn toán thì điểm toán sẽ trở thành trụ cột kéo điểm tổng của TS tệp dữ liệu CTQ lên chạm trần cả nước, bất chấp các môn thành phần khác của một số em chỉ ở mức khá. Khi mổ xẻ điểm trung bình của từng môn thành phần trong các tổ hợp của nhóm 328 em CTQ, chúng tôi nhận thấy có sự mất cân đối.

Chẳng hạn, trong tệp CTQ có 21 em đạt 27 điểm trở lên ở tổ hợp A01, các em có điểm trung bình các môn lý và tiếng Anh đều chưa đến 9 (8,75 và 8,96), nhưng toán gần kịch trần (9,85), giúp tổng điểm xét tuyển A01 của cả nhóm đạt mức 27,56 điểm. Qua đó cho thấy môn toán đóng vai trò là động lực kéo điểm chính cho nhóm TS A01 của CTQ. Đáng chú ý, có tới 15 trên tổng số 21 em đạt điểm 10 ở môn toán.

Xét tổ hợp D01 ở cả hai nhóm TS đạt từ 25 điểm và từ 27 điểm trở lên, điểm toán vẫn là "đầu kéo" chủ lực, đều có mức điểm trung bình áp đảo (9,65 và 9,81). Đặc biệt, sự trợ giúp của điểm tiếng Anh đã khiến nhiều em bứt phá từ nhóm giỏi (từ 25 điểm) lên nhóm xuất sắc (từ 27 điểm). Ngoài việc duy trì môn toán gần 10, điểm trung bình tiếng Anh của nhóm tinh hoa này đã nhảy vọt từ 8,46 lên 9,08 điểm.

Khi phân tích tính cạnh tranh của tất cả những em đạt tổ hợp cao nhất với 4 tổ hợp A00, A01, B00, D01 chúng tôi nhận thấy TS tệp dữ liệu CTQ có vị thế cao vượt trội ảnh: Quý Hiên

A00, B00: Hàng chục em có khả năng đỗ ngành "đỉnh"

Có 33 TS CTQ đủ điều kiện xét bằng tổ hợp B00. Trong đó chỉ có 1 em có điểm toán là 8,75, còn lại cả 32 em đều 9 điểm toán trở lên. Đặc biệt có 20 em đạt điểm 10 (60,6%).

Lưu ý, cả nước có 47.200 em đủ điều kiện xét tổ hợp B00 nhưng chỉ 343 em đạt điểm 10 toán, nghĩa là TS B00 trong tệp CTQ chiếm 5,8% điểm 10 TS B00 cả nước. Nhưng tổ hợp B00 cao không chỉ nhờ môn toán mà còn bởi phổ điểm môn sinh của nhóm em này cao vọt lên từ mốc 9,29, đặc biệt có 15 em đạt từ 9,75 điểm trở lên (trong đó 4 em điểm 10).

Có một hiện tượng trớ trêu là 1 TS tuy đạt điểm 10 toán nhưng hóa chỉ được 6,85, sinh 6,75, nên tổng 3 môn chỉ 23,6, thấp nhất trong nhóm 33 em thi B00. Trừ trường hợp này, phần lớn các em B00 ở tệp CTQ được hưởng lợi ích nhờ điểm toán xuất sắc: 20 em đạt từ 28,25 điểm trở lên. Sở dĩ chúng tôi chọn mốc 28,25 điểm để thống kê bởi đây là mốc của tốp 1% điểm B00 cao nhất nước (504 em). Nghĩa là cứ 10 em CTQ thi B00 thì 6 em vào tốp 1% B00 của cả nước. Đây là mốc điểm có khả năng đỗ hầu hết vào ngành y khoa các trường ĐH có đào tạo y dược trong cả nước.

Xét ở các mốc cao hơn, TS B00 của tệp CTQ có 17 em đạt từ 28,5 điểm (cả nước có 367 em đạt); 10 em đạt từ 28,75 (cả nước là 250); và 4 em từ 29 điểm (cả nước là 170). Năm ngoái, điểm chuẩn ngành y khoa Trường ĐH Y Hà Nội là 28,13. Năm nay, phổ điểm tổ hợp B00 nhìn chung có tăng, nhưng chỉ tiêu ngành y khoa Trường ĐH Y Hà Nội lại tăng (từ 400 lên 450 chỉ tiêu). Do đó, điểm chuẩn ngành y khoa Hà Nội có thể chỉ tăng nhẹ, do đó dẫu có tăng lên thành 28,5 thì vẫn có 17 em CTQ có khả năng đỗ.

phần lớn các thí sinh B00 ở tệp CTQ được hưởng lợi ích nhờ điểm toán xuất sắc: 20 em đạt từ 28,25 điểm trở lên ảnh: Quý Hiên

Bên cạnh B00, nhóm A00 cũng là một nhóm có sức cạnh tranh mạnh mẽ khi mà 100% em đủ điều kiện xét môn này đều đạt tổng điểm 25 trở lên (trong khi đó phần còn lại của cả tỉnh Tuyên Quang chỉ có 10,5% số em thi A00 vào top 25 điểm). Đặc biệt, trong nhóm 62 em A00 của CTQ có 47 em (75,8%) đạt từ 27 điểm trở lên. Đây là mức điểm có khả năng đỗ phần lớn các ngành của hầu hết trường tốp trên như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội… Có 15 em đạt từ 28 điểm trở lên. Với mức điểm này, theo dự báo của ĐH Bách khoa Hà Nội, chỉ 2 mã ngành các em có nguy cơ trượt là IT-ET10 và IT1 (được dự báo điểm chuẩn từ 28,5 trở lên); với 6 mã ngành được dự báo khung điểm chuẩn từ 27,5 - 28,5 thì khả năng đỗ - trượt của các em sẽ là 50/50. Với 60 mã ngành còn lại của ĐH Bách khoa Hà Nội, khả năng đỗ hoàn toàn nằm trong tầm tay của 15 TS này của tệp dữ liệu CTQ.

ảnh: Quý Hiên

Cũng trong nhóm A00 của tệp dữ liệu CTQ có 1 em được 28,75 và 4 em được 28,5, đây sẽ là những đối thủ tranh suất đỗ trong nhóm tinh hoa đỉnh cao của những TS xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại thương, các ngành số 1 của ĐH Bách khoa Hà Nội. Cả nước chỉ có 525 TS A00 đạt mốc này trong tổng số 175.241 TS dự thi (0,3%).

Tệp dữ liệu CTQ chỉ có 328 TS nhưng có tới 184 em đạt từ 27 điểm trở lên (với tổ hợp có điểm cao nhất). Con số này nhiều hơn: tỉnh Thái Nguyên (22.582 TS dự thi): 114; tỉnh Quảng Ninh (20.591 TS): 105; gấp 1,9 lần tỉnh Lào Cai (19.715 TS): 97; gấp 5,4 lần toàn tỉnh Sơn La (14.162 TS): 34; gấp 5,75 lần toàn tỉnh Cao Bằng (5.607 TS): 32; gần 7,7 lần toàn tỉnh Lạng Sơn (10.058 TS): 24.