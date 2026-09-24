Gian nan con đường ra biên giới

Nín thở đi qua

Nhiều năm qua, hơn 100 hộ dân sinh sống tại thôn Phú Lâm (xã Hương Khê) cùng các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phú Gia (Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh) gặp nhiều khó khăn trong quá trình đi lại do sự xuống cấp của tuyến đường biên giới dài hơn 20 km. Đây là con đường huyết mạch duy nhất kết nối thôn vùng biên này với trung tâm xã.

Tuyến đường độc đạo vào thôn Phú Lâm xuống cấp khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn ẢNH: PHẠM ĐỨC

Đường xuống cấp từ lâu nhưng chưa được sửa chữa khiến thôn Phú Lâm gần như bị cô lập mỗi khi mùa mưa lũ về. Việc giao thương nông sản, tiếp cận y tế hay giáo dục của con em vùng cao nơi đây đều bị tác động.

Trước tình trạng cấp bách trên, đầu năm 2026, dự án sửa chữa, nâng cấp và mở rộng đường vào Đồn biên phòng Phú Gia và mốc quốc giới 509 chính thức khởi công với tổng mức đầu tư 220 tỉ đồng. Công trình do Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách T.Ư và ngân sách tỉnh Hà Tĩnh.

Người dân vùng biên khi ấy đã vui mừng, kỳ vọng về một ngày dòng giao thương được khơi thông, con đường đến trường của trẻ nhỏ bớt gập ghềnh. Tuy nhiên, đến nay dự án mới làm được một số cây cầu dân sinh, còn toàn bộ tuyến đường vẫn chưa triển khai thi công.

Theo ghi nhận của PV, mặt đường hiện tại bị bong tróc, chằng chịt những hố sâu như bẫy người đi đường. Vào mùa nắng, bụi cuốn theo từng trận mù mịt; còn mùa mưa, con đường biến thành những ao bùn lầy lội. Nhiều đoạn sụt lún nghiêm trọng khiến các phương tiện giao thông, đặc biệt là xe máy của người dân và giáo viên cắm bản, liên tục bị té ngã.

Chị Phạm Thị Việt (34 tuổi, ngụ thôn Phú Lâm) không giấu nổi vẻ bàng hoàng khi nhớ lại tai nạn vừa qua: "Đường sá toàn ổ voi, ổ gà, đất đá bong tróc lởm chởm. Mới đây, tôi chở con đi khai giảng năm học mới, xe máy vấp đá lật nhào. Tôi bị thương ở tay, may mà đứa nhỏ không sao, nghĩ lại vẫn còn nổi da gà".

Bà Ngô Thị Nhâm (65 tuổi, ngụ thôn Phú Lâm) ngao ngán kể, toàn bộ học sinh từ cấp 1 trở lên trong thôn đều phải ra trường nội trú ngoài trung tâm xã để học. Quãng đường hơn 20 km gập ghềnh trở thành rào cản quá lớn đối với các bậc phụ huynh và con trẻ. "Vì đường đi quá hiểm nguy, con gái tôi buộc phải ra ngoài trung tâm xã thuê trọ để chăm hai đứa nhỏ ăn học, cuối tuần mới dám cùng nhau vượt đường rừng về nhà một lần. Khổ nhất là người già đau yếu, phụ nữ tới ngày sinh nở. Mỗi lần có ca đi bệnh viện cấp cứu là cả thôn nín thở, tính mạng con người lúc đó đúng nghĩa ngàn cân treo sợi tóc vì đường quá xóc, quá gập ghềnh", bà Nhâm xót xa.

Đường hư hỏng khiến việc chở con đến trường của người dân thôn Phú Lâm đầy gian nan ẢNH: PHẠM ĐỨC

Đối với người dân Phú Lâm, tuyến đường này không đơn thuần là đường dân sinh mà còn là trục giao thông quốc phòng mang tầm chiến lược, có vai trò trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Việc dự án bị đình trệ, "đắp chiếu" giữa chừng không chỉ gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, mà còn đặt ra những thách thức, trở ngại lớn cho công tác tuần tra, ứng cứu của lực lượng biên phòng.

Đang chờ vốn

Theo tìm hiểu của PV, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thi công nhỏ giọt, dở dang này là do dự án đang gặp khó khăn nghiêm trọng về nguồn vốn bố trí. Việc thiếu kinh phí khiến nhà thầu không thể tiếp tục đẩy nhanh tiến độ như cam kết ban đầu, buộc phải thi công cầm chừng để chờ cấp vốn.

Do thiếu vốn nên dự án nâng cấp, sửa chữa tuyến đường biên giới bị trì trệ ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo ông Phan Đình Long, Phó trưởng phòng Kinh tế UBND xã Hương Khê, việc thi công dang dở kéo dài gây nhiều khó khăn cho người dân ở thôn Phú Lâm, chính quyền địa phương và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới. Chính quyền xã rất mong các bên liên quan sớm bố trí nguồn vốn để hoàn thiện tuyến đường, đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ cứu hộ, cứu nạn và phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Trọng Vỹ, Phó chủ tịch UBND xã Hương Khê, cho hay dự án sửa chữa, nâng cấp và mở rộng đường vào Đồn biên phòng Phú Gia và mốc quốc giới 509 đã hình thành từ khi chưa xóa bỏ cấp huyện. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan mà dự án thi công chậm nên nguồn vốn bị thu hồi, bố trí cho dự án khác để kịp giải ngân vốn đầu tư công.

"Theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị vẫn đang cho triển khai thi công các hạng mục cầu cống và mốc quốc giới, còn tuyến đường vẫn đang chờ ngành chức năng bố trí vốn để tiếp tục triển khai", ông Vỹ thông tin.