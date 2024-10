Gian nan ở trọ: Chi phí tăng, thiếu lối thoát hiểm

Thông qua nhiều khảo sát trực tiếp và báo giá từ môi giới trên các nền tảng trực tuyến, chúng tôi ghi nhận tình trạng nhiều khu trọ thu phí điện, nước, dịch vụ cao ngất ngưởng. Ngoài ra, những khoản phát sinh khó hiểu như tiền vệ sinh cầu thang, tiền sử dụng thang máy, tiền bảo trì cơ sở vật chất cũng khiến người thuê phát hoảng. Khó khăn chồng chất khó khăn, dù đã phải bỏ ra khoản tiền không hề nhỏ, họ vẫn phải đối mặt với hiểm nguy rình rập khi sống trong những căn phòng trọ kín như bưng.



Ngã ngửa với giá điện, nước, dịch vụ

Nhìn chung, hiện nay giá điện tại nhiều khu trọ ở TP.HCM có thể dao động từ 4.000 - 4.500 đồng/kWh, nước thì từ 20.000 - 40.000 đồng/m3 (hoặc tính trên đầu người là 100.000 - 150.000 đồng/người/tháng).

Rất nhiều người thuê lo lắng khi sống trong những khu nhà "chuồng cọp" ẢNH: T.T

Không dừng lại ở đó, phí dịch vụ cũng là gánh nặng không thể tránh. Các chủ khu trọ thường thu từ 100.000 - 200.000 đồng/phòng với lý do phí vệ sinh. Thêm vào đó là phí giữ xe, phí bảo dưỡng cơ sở vật chất, tiền wifi, tiền rác, phí phụ thu nếu có bạn hay người thân đến ở chơi nhiều ngày… Những khoản nhỏ lẻ này là nguyên nhân khiến khoản tiền thuê trọ mỗi tháng càng nặng nề hơn.

Chị Thùy Linh (22 tuổi, ở Q.10) là sinh viên năm cuối, chia sẻ trước đây chị từng thuê một căn phòng trọ ở đường Thành Thái (Q.10) với giá 3,2 triệu đồng/tháng, có thể ở được 2 người. Phòng trọ có đủ các nội thất cơ bản như máy lạnh, tủ đựng quần áo và gác lửng. Ban đầu, chị Linh tưởng mình đã thuê được một căn trọ giá hời. Nhưng không…

"Thực tế, mỗi tháng, ngoài tiền phòng, chúng tôi còn phải đóng thêm rất nhiều khoản khác. Điện có giá 4.000 đồng/kWh, nước 25.000 đồng/m3, phí dịch vụ 120.000 đồng/tháng, wifi 50.000 đồng/người, rác 30.000 đồng/phòng, phí sử dụng thang máy 50.000 đồng/tháng. Nếu có đi xe máy thì đóng thêm 150.000 đồng/chiếc/tháng. Như vậy tổng chi phí hằng tháng đội lên rất nhiều", chị Linh cho biết.

Một khu sleep box ở Q.10 cho thuê với giá từ 1,8 - 2,2 triệu đồng/tháng ẢNH: T.T

So với mặt bằng chung, chị Linh nhận xét giá điện, nước và dịch vụ ở nơi trọ cũ khá đắt nhưng do lúc đó chưa có nhiều kinh nghiệm nên mới thuê. Chị nhớ lại có tháng phòng của chị thường xuyên bị cúp điện do chập mạch và mưa to, nhưng cuối tháng tổng tiền lại gần cả triệu đồng, gấp đôi so với bình thường. Khi báo lên chủ trọ, chủ lại gửi hình ảnh đồng hồ điện rõ ràng nên chị cũng bấm bụng chịu.

Vì số tiền phải chi cho chỗ ở mỗi tháng quá nhiều nên chị Linh đành sống "thắt lưng buộc bụng". Chị cho tôi xem cuốn sổ chi tiêu hằng tháng, bằng số tiền gia đình chu cấp và tiền đi làm thêm, tháng nào chị cũng phải để dành ra ít nhất 2,5 triệu đồng để trả tiền trọ. Số tiền còn dư lại mới bắt đầu tính chuyện ăn uống, đi lại, mua sắm…

Tương tự, bản thân người viết cũng là dân nhập cư, vào TP.HCM sinh sống, làm việc. Do tính chất công việc buộc phải đi lại nhiều và cần không gian riêng, tôi chấp nhận trả gần 3 triệu mỗi tháng để thuê một căn phòng nhỏ ở Q.Bình Thạnh.

Khi khoản chi cho chỗ ở chiếm đến 30% tổng thu nhập, tôi buộc phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể mỗi tháng, cắt giảm phân nửa các khoản vui chơi, giải trí… Những người ở chung trọ với tôi đều là nhân viên văn phòng, sáng đi tối về nên phòng trọ chỉ là nơi để "ngả lưng". Để tiết kiệm, hầu hết đều ăn cơm nhà và nấu mang đi làm, có người còn di chuyển bằng xe đạp để tiết kiệm xăng.

Ẩn chứa nhiều mối nguy

Không chỉ tiền bạc, sự an toàn khi ở trọ cũng là vấn đề khiến nhiều người thấp thỏm. Nhiều khu trọ hiện nay, để tối ưu diện tích và lợi nhuận nên xây dựng theo kiểu "chuồng cọp", không lối thoát hiểm, cầu thang kín bưng. Với những khu nhà kiểu này, một khi xảy ra hỏa hoạn, người thuê thật khó để thoát thân.

Nhiều khu trọ ở TP.HCM thu phí điện, nước vượt trần khiến người thuê thêm khó khăn ẢNH: T.T

Anh Minh Phúc (25 tuổi, ở Q.Bình Thạnh) từng trải qua cảm giác lo sợ khi ở trong "chuồng cọp" như vậy. "Khu trọ lúc trước tôi thuê không có lối thoát hiểm. Phòng lại nhỏ hẹp, không có cửa sổ. Tôi buộc lòng phải hạn chế nấu ăn vì rất bất tiện. Có lần phòng ở tầng trên kho cá mà để khét, cả khu trọ tá hỏa bỏ chạy, cứ tưởng là có cháy. Khi ấy tôi thuê phòng chỉ với mức giá 2,5 triệu đồng/tháng nên cũng không thể đòi hỏi gì nhiều", anh Phúc chia sẻ.

Một dạng phòng ở khá phổ biến hiện nay là sleep box (hộp ngủ). Sleep box có diện tích rất nhỏ, chỉ vừa một người nằm. Bên trong được trang bị giường ngủ, đèn và ổ điện… và thường sẽ bao giá trọn gói điện nước nếu khách đồng ý thuê.

Chị D., chủ một khu sleep box ở P.22 (Q.Bình Thạnh) cho biết phòng bên chị có giá từ 1,8 - 2,7 triệu đồng/tháng. Trong vai một người cần thuê nhà, tôi đến khu này để khảo sát. Theo đó, mức phòng cơ bản giá 2 triệu đồng có diện tích nhỏ, được trang bị máy lạnh, bàn học, dùng chung WC và bếp với khoảng 4 phòng khác.

"Hiện chị chỉ còn vài phòng giá 2,7 triệu đồng. Phòng ở đây chị bao trọn gói điện, nước và các dịch vụ khác. Em chỉ cần đóng tiền phòng và tiền giữ xe thêm 150.000 đồng/tháng. Còn nếu em chốt luôn và ký hợp đồng lâu dài, chị miễn phí xe cho em", chị D. giới thiệu.

Tuy nhiên theo quan sát, tôi thấy khu trọ này ẩn chứa nhiều mối nguy. Đó là một không gian đóng kín 4 chiều, hành lang nhỏ hẹp, xung quanh phòng được cách âm bằng cách dán xốp (loại được sử dụng trong các phòng hát karaoke). Dù chỉ đứng đó vài phút nhưng tôi đã cảm thấy rất ngột ngạt, cộng thêm việc không có lối thoát hiểm khiến nhiều người thuê trọ cảm thấy như sống trong một chiếc lồng.

"Dù có trang bị bình chữa cháy, nhưng chỉ "để trưng", các chủ trọ thường chỉ gửi một video hướng dẫn và yêu cầu người thuê tự xem, không có bất kỳ buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy nào", một người dân sống trong khu sleep box nói trên cho hay.

Cùng tầm giá với sleep box nhưng chị Phương Thảo (24 tuổi, ở TP.Thủ Đức) lựa chọn ở ký túc xá tư nhân. Tuy không gian chật chội, nhiều bất tiện trong sinh hoạt, song nơi đây an toàn hơn so với hộp ngủ.

Một phòng trọ giá 2,5 triệu đồng/tháng ở Q.Gò Vấp, ngoài chi phí điện nước, người thuê còn phải đóng thêm phí dịch vụ, phí phát sinh theo đầu người, phí sử dụng máy giặt... ẢNH: MÔI GIỚI CUNG CẤP

Chị Thảo kể: "Ở ký túc xá tư nhân thì phải chấp nhận những khó khăn, bực bội trong đời sống. Vì phòng đông người nên chuyện trái tính trái nết là không thể tránh khỏi. Nhưng đổi lại, khu ký túc xá tôi đang ở được trang bị chỗ nấu ăn ở tầng riêng nên cũng phần nào giảm được nguy cơ cháy nổ. Còn nếu chọn ở hộp ngủ, tôi nghĩ bản thân người ở nên hạn chế hoặc không nấu ăn để đảm bảo an toàn. Bây giờ kiếm tiền rất khó, nhiều người vì tiết kiệm, muốn có thêm chút tiền để dành mới phải chấp nhận ở chỗ chật hẹp, chứ ai mà chẳng muốn có một căn phòng đàng hoàng để nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc".

(còn tiếp)