Giằng co mua bán sầu riêng, bất an vì 'sầu tặc'

Người bán, người mua đều chờ đợi



Doanh nghiệp xuất khẩu không thể mua với giá quá cao nhưng giá sầu riêng chưa giảm nhiệt ĐINH ĐANG

Đến ngày 3.8, giá sầu riêng vẫn không có tín hiệu giảm xuống, một số thương lái đưa thông tin chốt giá sầu riêng ở mức 110.000 đồng/kg đối với loại 1 và khoảng 80.000 đồng/kg loại 2. Còn những vườn bán xô, bán mão cũng vào khoảng 85.000 đồng/kg. Tuy nhiên, các chủ vườn cũng đang nỗ lực dò giá, không chịu bán với giá thấp. Phần lớn nhà vườn đều chưa thống nhất giảm giá bán. Tại Đắk Lắk, chỉ có một vài khu vực sầu riêng rụng, sầu riêng dạt được rao bán 40.000 đồng/kg.

Theo nhận xét của một số doanh nghiệp thu mua, chế biến sầu riêng xuất khẩu, mức giá này vượt xa dự tính nên gần như không thể mua được. Các đơn hàng xuất khẩu, giới thương lái xuất sang Trung Quốc đều không mua khi giá tăng trên 70.000 đồng/kg sầu Thái loại A. Bởi lẽ, nếu cộng thêm chi phí doanh nghiệp bỏ ra cho thu hoạch, vận chuyển, làm hàng… bình quân vượt hơn 25.000 đồng/kg, tính ra giá sầu riêng vượt cao hơn các năm trước rất nhiều.

Đại diện một doanh nghiệp thu mua sầu riêng lớn tại Đắk Lắk khẳng định: "Chúng tôi hoàn toàn 'đứng hình' vì không thể biết nên làm sao. Nếu mua với giá cao, doanh nghiệp chấp nhận đơn giá sẽ không có lãi. Nhưng nếu không nhập hàng, doanh nghiệp vẫn gánh chịu chi phí vận hành, tiền lương cho công nhân… không hề ít. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, đây là áp lực không đơn giản".

Đáng lo hơn, trong vòng 10 ngày tới, nếu giá sầu riêng giảm, các doanh nghiệp có thể thu mua thì lại quá tải năng lực sản xuất. Lượng hàng thu gom về nhiều, nhân công và kho bãi có hạn, chắc chắn đơn vị không kịp đáp ứng tốt các đơn hàng. Thị trường như vậy có nguy cơ "vỡ trận" thực sự, nông dân có chấp nhận bán tháo sầu riêng cũng không kịp giải phóng các vườn trồng.

Ông Vũ Đức Côn, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk quan ngại: "Thời gian đang trôi qua rất nhanh, mùa vụ sầu riêng chín rộ đã tới. Nếu giữa các doanh nghiệp và nông dân không khẩn trương hợp tác điều đình lại giá mua bán, tình hình sẽ xấu đi. Đến lúc 'vỡ trận', không chỉ có nông dân thua lỗ nặng nề, mà doanh nghiệp cũng vỡ các kế hoạch sản xuất, mất đơn hàng xuất khẩu, thiệt hại sẽ rất lớn, và đặc biệt uy tín thị trường sầu riêng Đắk Lắk sẽ bị tổn hại nghiêm trọng".

Hiện tại, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nào cũng đang rất sốt ruột vì bạn hàng từ chối tiếp nhận hàng trễ và không chịu giá cao. Nếu nông dân, các chủ vườn không thấy rõ vấn đề, tình hình sẽ rất nan giải.

Vừa lo rớt giá, vừa lo "sầu tặc"

Một kẻ trộm sầu riêng bị cơ quan chức năng bắt giữ tại Đắk Nông MQ

Ông Trương Ngọc Lợi, chủ vườn sầu riêng tại H.Cư M'gar (Đắk Lắk) chia sẻ: "Nhiều người cho rằng giá thành sản xuất sầu riêng chỉ vào khoảng 10.000 đồng/kg, cho nên bán với giá 80.000 đồng/kg là siêu lợi nhuận, nhưng họ không tính kỹ rằng để làm được trái sầu riêng phải mất bao nhiêu năm? Bỏ ra bao nhiêu công sức? Chưa kể là trái bệnh, cây chết. Vì vậy hiện nay các chủ vườn thấy giá lên chần chừ chưa bán".

Đây là tâm lý chung của nhiều chủ vườn khi không muốn bán sầu riêng với giá thấp. Tuy nhiên, giữ vườn sầu riêng trong lúc này không hề dễ dàng khi thời tiết mưa lớn liên tục. Anh Nguyễn Thông, chủ vườn sầu riêng tại thị trấn Long Giao, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai, kể: "Sầu riêng đang được giá nên người trồng hết sức vất vả để giữ vườn, nhất là những vườn sắp thu hoạch, nếu không sẽ bị kẻ trộm lấy đi hết tâm sức, tài sản. Cách đây mấy ngày em và ba đang đi thăm vườn thì thấy 'sầu tặc' và chiếc xe chở theo sọt đang dựng sẵn. Cũng may mới vào lén lút cắt được vài quả thì em bắt gặp nên nó kịp nhảy qua vườn khác rồi chạy ra chối vì không bắt được tận tay bên vườn nhà mình".

Đối phó với "sầu tặc" hiện nay, nhiều chủ vườn đã trang bị thêm camera, nuôi thêm chó giữ vườn nhưng chưa thể an tâm khi kẻ trộm rất manh động và táo tợn.

Mới đây, vào ngày 31.7, Công an xã Đắk Ru, H.Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, bắt quả tang Đ.C.H (ngụ H.Đắk R'lấp) đang cắt trộm sầu riêng tại vườn của một nhà dân trên địa bàn thôn Tân Lợi (xã Đắk Ru). Công an thu giữ tang vật là 30 quả sầu riêng với tổng trọng lượng gần 100 kg. Trước đó, Công an huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng ở địa bàn huyện để điều tra về hành vi cắt trộm 700kg quả sầu riêng của một gia đình tại xã Hưng Bình. Công an tỉnh Đắk Nông khuyến cáo người dân, do vụ mùa sầu riêng năm 2023 có giá thu mua khá cao, dẫn đến nhiều đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp. Bên cạnh đó, còn có nhiều đối tượng sử dụng thủ đoạn thu mua sầu riêng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ tài sản của mình.