Giảng dạy tiếng Pháp ở trường phổ thông: Mở rộng sự lựa chọn cho học sinh

Tại Ngày hội Pháp ngữ được tổ chức vào cuối tuần qua ở Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), Tổng lãnh sự Pháp Étienne Ranaivoson nhấn mạnh về quan hệ hợp tác sâu rộng song phương ở lĩnh vực giáo dục. Đặc biệt, sau khi quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10.2024, nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Pháp, một thỏa thuận hợp tác về giáo dục giữa hai Chính phủ đã được ký kết.

"Sự phát triển của mạng lưới LabelFrancÉducation là một minh chứng hết sức tiêu biểu, chỉ trong vòng 3 năm, mạng lưới này đã mở rộng từ 11 lên 32 cơ sở giáo dục", ông Ranaivoson nhấn mạnh.

Tổng lãnh sự Pháp Étienne Ranaivoson (thứ hai từ trái sang) và bà Anne-Laure Vincent, tùy viên Hợp tác giáo dục - Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM, gặp gỡ các bạn học sinh, sinh viên tại Ngày hội Pháp ngữ ở Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai vào cuối tuần qua ảnh: Lan Chi

Nhiều trường được chứng nhận nhất châu Á

Trao đổi với người viết bên lề sự kiện ở Trường Nguyễn Thị Minh Khai, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM nhận định: "Tuy bắt đầu nhiệm kỳ chỉ hơn 7 tháng, nhưng tôi đã nhận thấy sự năng động từ nhà trường đến các học sinh - sinh viên lựa chọn chương trình tiếng Pháp. Ngày càng có nhiều trường được trao LabelFrancÉducation - chứng nhận do Bộ Ngoại giao Pháp cấp cho các trường trên toàn cầu về chất lượng giảng dạy tiếng Pháp, cho thấy trình độ và chất lượng rất cao tại Việt Nam. Học tiếng Pháp ngày nay chính là đến với cộng đồng Pháp ngữ, bao gồm 400 triệu người ở khắp các châu lục, thuộc nhiều quốc gia và đa dạng về văn hóa. Đây sẽ là những lợi thế trong quá trình học tập và cả về nghề nghiệp sau này".

Ông Arnaud Pannier, Tùy viên Hợp tác giáo dục - Đại sứ quán Pháp, cũng đánh giá rất tích cực về việc giảng dạy tiếng Pháp ở các trường phổ thông tại Việt Nam những năm qua: "Sự chuyển tiếp từ chương trình song ngữ sang mạng lưới các trường được cấp chứng nhận, tuy có một số thay đổi, nhưng không gặp bất kỳ khó khăn nào, từ 11 trường vào năm 2022, lên 17 trường năm 2023, 21 trường năm 2024, và 32 trường năm 2025. Hiện có 17 trường đang là ứng viên của LabelFrancÉducation, và nếu tất cả đều đạt chuẩn thì chúng ta có gần 50 trường trên toàn Việt Nam. Đây là quy mô gần tương đương với hệ thống các trường có chương trình song ngữ trước đây".

Theo ông Pannier, điều thuận lợi của các trường Việt Nam là sau hơn hai thập niên xây dựng và phát triển, chương trình song ngữ đã có yêu cầu cao cả về chất lượng giảng dạy lẫn học tập, vì vậy, những trường thuộc hệ thống này có thể đáp ứng không mấy khó khăn với các tiêu chuẩn để được chứng nhận kiểm định giáo dục của Bộ Ngoại giao Pháp. Chẳng hạn có "không gian Pháp ngữ", nơi học sinh được cung cấp các nguồn học liệu bằng tiếng Pháp; có một đội ngũ giáo viên, với trưởng nhóm phải có bằng thạc sĩ hoặc tương đương với thạc sĩ, và các thầy cô thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo liên tục…

Một trong những điểm khác biệt chính yếu, là chương trình song ngữ trước đây có quy mô khu vực, gồm Việt Nam, Lào, Campuchia; còn mạng lưới LabelFrancÉducation có quy mô toàn cầu, với khoảng 600 trường trên khắp thế giới được chứng nhận. Với 32 trường, Việt Nam là quốc gia có nhiều trường được chứng nhận nhất châu Á, xếp thứ hai là Trung Quốc với 31 trường. Hiện có 5.600 học sinh đang theo học ở các trường LabelFrancÉducation trên tổng số 30.000 học sinh chọn tiếng Pháp là ngoại ngữ tại nước ta, theo Tùy viên Hợp tác giáo dục.

Nhiều học sinh tìm hiểu về các chương trình tiếng Pháp ở bậc đại học trong và ngoài nước tại Ngày hội Pháp ngữ ngày 11.4.2026 ảnh: Lan Chi

Từ chuyên sâu đến ngoại ngữ 2

Ông Pannier cho biết, sau thỏa thuận về hợp tác giáo dục giữa hai chính phủ được ký kết trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi năm 2024, Đại sứ quán Pháp đã trình kế hoạch lên Bộ Ngoại giao nước này và được duyệt gói tài chính trị giá 1 triệu euro. Với nguồn kinh phí này, từ2 năm nay, nhiều chương trình đã được tổ chức để củng cố thêm về chuyên môn cho các trường Việt Nam được chứng nhận LabelFrancÉducation, đặc biệt là những hoạt động tổ chức tại Pháp vào mùa hè, gồm tập huấn sư phạm cho giáo viên, và học tập ngôn ngữ cho các học sinh có kết quả xuất sắc trong kỳ thi quốc gia. Các trường LabelFrancÉducation cũng sẽ được định hướng và hỗ trợ để kết nghĩa với trường ở Pháp để có thể tổ chức giao lưu trong tương lai.

"Ngày 28 và 29.5 tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức một diễn đàn về giáo dục Pháp ngữ ở Quy Nhơn, quy tụ hàng trăm đại biểu, gồm đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các sở Giáo dục và Đào tạo; hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS, THPT; giáo viên tiếng Pháp; nhiều đối tác của cộng đồng Pháp ngữ… đến từ khắp cả nước. Ngoài các buổi hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm, dự kiến sẽ có một tuyên bố chung được ký kết để nhấn mạnh vai trò của việc giảng dạy tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục", ông Pannier nói với Thanh Niên.

Cũng theo Tùy viên Hợp tác giáo dục, bên cạnh đảm bảo chất lượng giảng dạy chuyên sâu tại mạng lưới các trường LabelFrancÉducation, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cũng hướng đến việc ngày càng có thêm nhiều học sinh lựa chọn tiếng Pháp như ngoại ngữ 2: "Có thể trong tương lai, chúng tôi sẽ xem xét cấp chứng nhận kiểm định - ở quy mô quốc gia - dành cho các trường mong muốn giảng dạy tiếng Pháp như ngoại ngữ thứ 2". Và như vậy, nhiều học sinh ở bậc THCS, THPT sẽ có thêm lựa chọn về ngoại ngữ là tiếng Pháp.

Kế thừa chương trình song ngữ trước đây Có thể thấy, chương trình tiếng Pháp hiện hành là sự kế thừa chương trình song ngữ trước đây, được cải cách và đưa vào hệ thống chính quy, đảm bảo tính pháp lý để áp dụng rộng rãi trên toàn quốc. Cụ thể, các nội dung chủ đề của chương trình song ngữ được tiếp tục triển khai trong khung chương trình tiếng Pháp của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc tuyển sinh của chương trình tiếng Pháp trong mạng lưới các trường được chứng nhận LabelFrancÉducation cũng không thay đổi so với chương trình song ngữ, vẫn có lộ trình riêng xuyên suốt từ tiểu học, THCS đến THPT.



