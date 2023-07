Giang Hồng Ngọc lần đầu 'nổi loạn' trong bộ ảnh quảng bá dự án âm nhạc mới

Trong bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Hoàng Phúc thực hiện, Giang Hồng Ngọc chọn những trang phục khá đơn giản, có khi là chiếc áo sơ mi phom dài, có lúc chỉ là chiếc bodysuit trơn đen hay những chiếc đầm đơn giản, không đính kết rườm rà. Cô cũng chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, mộc mạc, tóc buông xõa tự nhiên. Khi không còn giữ sự kiêu sa, lộng lẫy thường thấy, đó lại là một Giang Hồng Ngọc đời thường rất đàn bà, rất gần gũi, mộc mạc pha chút nổi loạn.

Giang Hồng Ngọc lần đầu chụp ảnh quyến rũ, đậm chất “đàn bà” Hoàng Phúc

Chia sẻ về việc này, Giang Hồng Ngọc thừa nhận trước nay, cô luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh chỉn chu trong những bộ trang phục dạ hội lộng lẫy, cách trang điểm và làm tóc cũng có phần cầu kỳ. “Tuy nhiên, thời điểm này, Ngọc lại muốn được làm mọi thứ một cách tối giản, từ trang điểm đến chọn trang phục. Đây là lúc Ngọc muốn hình ảnh của mình mộc mạc và gần gũi nhất với khán giả. Cũng muốn mọi người thấy được một Giang Hồng Ngọc hoàn toàn khác, không phải lúc nào cũng chỉn chu và khó chạm nữa. Bộ ảnh này nói lên rằng sắp tới, hình ảnh và âm nhạc của Ngọc sẽ có phần thoáng hơn, nhẹ nhàng hơn, không cố gồng lên để khán giả cảm thấy cứng nhắc nữa”.

Giang Hồng Ngọc cũng bật mí, vào đầu tháng 8 cô sẽ ra mắt một dự án nhạc xưa được thể hiện một cách “sexy” hơn, đàn bà hơn với những trải nghiệm khác biệt của bản thân cô sau khi đã lập gia đình, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

Giang Hồng Ngọc tung bộ ảnh mộc, lần đầu “chịu hở”

Trước nay, Giang Hồng Ngọc thường bị cho là khá "an toàn", thậm chí bị nói là “nhạt” vì tên tuổi của cô hầu như chỉ gắn liền với giọng hát, hiếm khi xuất hiện ồn ào. Khi được hỏi có khi nào cảm thấy mình quá nhạt, muốn một lần… nổi loạn, Giang Hồng Ngọc nói: “Đúng là Ngọc thấy mình làm nghề thuần túy quá nên đôi lúc cũng nhạt. Nhưng có thể một phần là do tính cách của Ngọc. Cái gì Ngọc cũng lo sợ ảnh hưởng nhiều thứ nên đôi khi quá an toàn. Cũng muốn nổi loạn lắm! Nhưng đùa thôi, Ngọc sẽ làm mọi thứ để mình… đỡ nhạt hơn trong phạm vi cho phép của chính mình”.

Sau khi làm mẹ, quan điểm của Giang Hồng Ngọc về sự quyến rũ cũng có nhiều thay đổi. Cô cho rằng một người phụ nữ quyến rũ không nhất thiết phải thể hiện qua váy áo hay dáng vẻ bên ngoài, mà là người có nội hàm bên trong và độc lập về mọi mặt.

“Phụ nữ ngoài 30 tuổi sẽ có những trải nghiệm, ít hay nhiều tùy thuộc vào những gì họ trải qua trong đời nhưng đó chính là những điều làm nên nét quyến rũ của họ. Với một người đã làm mẹ như tôi thì quyến rũ là dù bận tối tăm mặt mũi nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, lan tỏa những điều tích cực đến mọi người”, Giang Hồng Ngọc nói.

Giang Hồng Ngọc cho biết hiện tại, cô cảm thấy mình tràn đầy năng lượng. Sau 2 năm dịch Covid-19, nữ ca sĩ càng thêm trân trọng những gì mình đang có. Nữ ca sĩ vừa có chuyến lưu diễn thành công tại Mỹ khi liên tục chạy show trong 15 ngày. Vừa trở về Việt Nam, Giang Hồng Ngọc đang tất bật chuẩn bị cho việc ra mắt dự án cover của mình vào đầu tháng 8 tới đây.