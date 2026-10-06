Giáng Sol ngạc nhiên vì tuổi 22 của quán quân nhạc thính phòng Đặng Ngọc Anh

Nhạc sĩ Giáng Sol, giám khảo cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2024”, bất ngờ trước quyết định của Đặng Ngọc Anh – quán quân dòng nhạc thính phòng năm đó. “Sau 2 năm Đặng Ngọc Anh được giải, hôm nay Giáng Sol rất ngạc nhiên, rất mừng. Cô gái 22 tuổi có quyết định làm album nhạc thính phòng với những ca khúc về Hà Nội, đều rất nổi tiếng”, nhạc sĩ Giáng Sol nói.

Sự tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật cùng giọng hát giàu trải nghiệm hơn của Ngọc Anh cũng khiến nữ nhạc sĩ thêm bất ngờ.

Đặng Ngọc Anh cùng lúc ra album Gửi mùa thu ở lại và MV Sau những ngày yêu xa ẢNH: NVCC

Album Gửi mùa thu ở lại gồm 8 tác phẩm: Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Hà Nội đêm mùa đông (Hoàng Phúc Thắng), Cảm xúc tháng mười (Nguyễn Thành - Tạ Hữu Yên), Khi thành phố lên đèn (Thái Cơ), Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương), Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh), Hoàn Kiếm (Giáng Sol - Nguyễn Vĩnh Tiến) và Sau những ngày yêu xa (Trần Mạnh Hùng - Hà Quang Minh). Trong số này, có 2 sáng tác mới là Hoàn Kiếm và Sau những ngày yêu xa. Đặc biệt, Sau những ngày yêu xa là bài hát đặt hàng, được dựng thành MV.

Với MV Sau những ngày yêu xa, một Hà Nội hoài niệm, cổ kính được tái hiện qua công nghệ 3D và AI. Đạo diễn Việt Đặng chia sẻ: “AI giúp chúng tôi hiện thực hóa không giới hạn những bối cảnh mang tính biểu tượng cao như cặp đôi hẹn hò, nép mình dưới cơn mưa trên con phố cổ liêu xiêu mái ngói, tháp Hòa Phong trầm mặc hay nhà ga Hà Nội xưa cũ…”.

Theo đạo diễn, phân đoạn anh tâm đắc nhất là cảnh nhà ga Hà Nội xưa, một lát cắt gợi thông điệp về những chuyến đi và sự trở về.

Đặng Ngọc Anh thoát khỏi khung thính phòng truyền thống

Đặng Ngọc Anh cho biết Sau những ngày yêu xa kể câu chuyện tình yêu lãng mạn, tinh tế của người Hà Nội trong thời kỳ mới hòa bình. So với các ca khúc khác trong album, tác phẩm được phát triển trên nền âm nhạc giao hưởng này cũng là bài hát khiến cô dành nhiều thời gian nhất.

“Đây là ca khúc tôi dành nhiều thời gian nhất. Học nốt nhạc thì nhanh, nhưng hiểu được tinh thần tác phẩm lại là chuyện khác”, Đặng Ngọc Anh chia sẻ.

Theo nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, ông ấn tượng với giọng hát đẹp, thẩm mỹ thanh nhạc tốt, sự kiên trì và bản lĩnh thoát khỏi khuôn khổ thính phòng truyền thống của Ngọc Anh. “Đặng Ngọc Anh khiêm tốn và có sự bền bỉ, kiên trì. Tôi thấy với tính cách này, bạn ấy sẽ ngày càng tiến xa trong sự nghiệp của mình”, anh nói.

Trần Mạnh Hùng cũng đề xuất Ngọc Anh hát live một ca khúc khác của anh cùng Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam trong một đại hòa nhạc. Theo anh, nữ ca sĩ có khả năng hòa quyện với lối chơi biến hóa về nhịp độ của dàn nhạc giao hưởng.

Hình ảnh trong album của Đặng Ngọc Anh mang nét hoài cổ ẢNH: NVCC

Nhạc sĩ Dương Trường Giang, người thực hiện bản phối Hướng về Hà Nội, nhận định Đặng Ngọc Anh sở hữu chất giọng đẹp tự nhiên, sáng, giàu tình cảm, cùng thái độ làm việc nghiêm túc và trách nhiệm với từng nốt nhạc.

Dự án âm nhạc đầu tay của Đặng Ngọc Anh mang dấu ấn của hai người thầy.ThS- NSƯT Hà Phạm Thăng Long đặt nền móng kỹ thuật thanh nhạc vững chắc, giúp cô thể hiện những tác phẩm khó. Trong khi đó, TS Nguyễn Khánh Ly đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật, trực tiếp chọn bài, định hướng phong cách và phối hợp với các nhạc sĩ hòa âm như Trần Mạnh Hùng, Dương Trường Giang...

