'Hot girl' dòng nhạc thính phòng làm điều đặc biệt trong ngày sinh nhật

Ca sĩ Phương Anh vừa đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 – hạng mục nhạc thính phòng Ảnh: NVCC

Lý do Phương Anh chọn ngày sinh nhật để làm điều đặc biệt

Hoạt động này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của một nghệ sĩ trẻ vừa đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 – hạng mục nhạc thính phòng. Trong chương trình, Phương Anh đã trực tiếp trao 60 phần quà tết gồm nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt dịp đầu năm. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn gửi tặng một số tiền mặt vào quỹ từ thiện với mong muốn phần nào san sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh kém may mắn.

Chia sẻ về lý do chọn ngày sinh nhật để thực hiện hoạt động thiện nguyện, Phương Anh cho biết cô muốn biến dấu mốc cá nhân trở thành một ngày ý nghĩa hơn, không chỉ cho riêng mình mà còn cho cộng đồng. "Với Phương Anh, sinh nhật không chỉ là ngày nhận lời chúc mà còn là dịp để biết ơn, biết ơn gia đình, khán giả và cuộc đời đã cho mình cơ hội được sống với âm nhạc. Vì thế, mình mong có thể lan tỏa niềm vui ấy bằng những hành động thiết thực", nữ ca sĩ 22 tuổi bày tỏ.

Trong ngày sinh nhật của bản thân, nữ ca sĩ mong muốn được san sẻ niềm vui đến với mọi người trong dịp tết đến xuân về Ảnh: NVCC

Hoạt động trao quà diễn ra trong không khí ấm áp, giản dị. Phương Anh xuất hiện với trang phục nhẹ nhàng, gần gũi, ân cần thăm hỏi và lắng nghe câu chuyện của từng hoàn cảnh. Những lời động viên chân thành cùng sự hiện diện trực tiếp của nữ ca sĩ đã mang đến nhiều cảm xúc cho bà con, nhất là trong những ngày đầu năm còn nhiều khó khăn.

Sau khi đoạt giải nhất Tiếng hát Hà Nội 2025, Phương Anh thừa nhận cuộc sống và công việc của cô có nhiều thay đổi. "Mình có nhiều cơ hội biểu diễn và học hỏi hơn, được gặp gỡ các anh chị, thầy cô trong nghề nhiều hơn. Khán giả cũng biết đến mình nhiều hơn, và điều đó đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn", nữ ca sĩ chia sẻ.

Theo Phương Anh, danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận mà còn là áp lực buộc bản thân phải nỗ lực mỗi ngày để không phụ lòng tin yêu của công chúng. Theo đó, giọng ca Hưng Yên lựa chọn cách đi chậm nhưng chắc, nghiêm túc trau dồi chuyên môn và giữ gìn hình ảnh người nghệ sĩ gắn với các giá trị tích cực. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, cô dành thời gian tham gia những chương trình cộng đồng, thiện nguyện với mong muốn âm nhạc không chỉ vang lên trên sân khấu mà còn chạm đến đời sống xã hội theo cách gần gũi nhất.

Phương Anh mong muốn mọi người sẽ có một năm mới bình an và hạnh phúc Ảnh: NVCC

Nói về tết, Phương Anh cho biết đây luôn là khoảng thời gian đặc biệt đối với cô. Sau một năm hoạt động nghệ thuật với nhiều cung bậc cảm xúc, tết là lúc nữ ca sĩ trở về với gia đình, tận hưởng những khoảnh khắc sum vầy và nghỉ ngơi. "Tết với Phương Anh là được ở bên người thân, được ăn những bữa cơm nhà và cảm nhận sự bình yên rất giản dị. Ngoài ra, mình vẫn tham gia một số chương trình biểu diễn đầu xuân để phục vụ khán giả", cô nói.

Bước sang năm 2026, giọng ca dòng nhạc thính phòng đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện bản thân trên con đường nghệ thuật. Phương Anh cho biết nếu có những cuộc thi phù hợp với định hướng chuyên môn và giúp cô thử thách bản thân ở những giới hạn mới, cô sẽ cân nhắc tham gia. "Mỗi cuộc thi, mỗi sân khấu đều là một cơ hội học hỏi. Quan trọng nhất với Phương Anh là giữ được sự nghiêm túc với nghề và không ngừng rèn luyện", nữ ca sĩ tâm tình.