'Hot girl bắn cung' Ánh Nguyệt thông báo đám cưới

Bài đăng của cô thu về hơn 32 nghìn lượt xem và những lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè. Tháng 7.2024 là thời điểm Ánh Nguyệt và Đức Phát cùng nhau sang Pháp tranh tài tại giải đấu thể thao Olympic Paris 2024. Đây được xem như giai đoạn khởi nguồn cho mối duyên của cặp đôi khi họ có cơ hội gặp gỡ, sinh hoạt và tập luyện chung trong cùng môi trường.

Ánh Nguyệt lựa chọn váy cưới có corset, tà váy bồng bềnh, sang trọng, trang điểm nhẹ nhàng, trong khi Đức Phát lựa chọn trang phục vest truyền thống, chỉn chu nhưng vẫn lịch lãm Ảnh: FBNV

Dù không thể cùng nhau xuất hiện trong khoảnh khắc cầm cờ lịch sử nhưng có lẽ sự đồng cảm và khoảng thời gian đồng hành, ủng hộ, cổ vũ nhau khi cả hai cùng mang trọng trách quốc gia đã giúp họ tìm hiểu nhau và chính thức công khai vào ngày 19.9.2024. Cả hai nhận được nhiều lời chúc mừng từ gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Cột mốc ý nghĩa của Ánh Nguyệt - Đức Phát

Sau hơn 1 năm yêu nhau, tay vợt cầu lông Lê Đức Phát đã chính thức cầu hôn “hot girl bắn cung” tại không gian riêng tư, ấm cúng. Theo bài đăng anh chia sẻ trên trang cá nhân, buổi cầu hôn diễn ra vào những ngày cuối năm 2025, tuyển thủ Ánh Nguyệt tươi cười rạng rỡ với chiếc nhẫn cầu hôn trên ngón áp út, không giấu được niềm hạnh phúc khi có cái kết đẹp trong chuyện tình cảm.

Hai vận động viên vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau chụp bộ ảnh kỷ niệm chặng hành trình 1 năm yêu nhau Ảnh: FBNV

Vào ngày sinh nhật tuổi 25 của Ánh Nguyệt, Đức Phát đăng tải hình ảnh kèm bài viết chúc mừng bạn gái. Anh gửi những lời yêu thương và hứa sẽ nắm tay cô đi qua chuỗi ngày sau này. Trước đó vài ngày, Ánh Nguyệt đã “chạm tay vào thành quả” mà cô cố gắng suốt nhiều năm khi tốt nghiệp cử nhân thể dục thể thao. “Hot girl bắn cung” đón cột mốc mới cùng Đức Phát với bó hoa mang dòng chữ “chúc mừng vợ yêu tốt nghiệp”.

Chiều 21.1, cung thủ Ánh Nguyệt xác nhận sẽ về chung một nhà với vận động viên cầu lông Đức Phát vào ngày 24.1, tiệc cưới tổ chức tại quê nhà Ánh Nguyệt ở Hưng Yên. Ngay sau khi Ánh Nguyệt đăng tải thông tin lên trang cá nhân, cả hai đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ các đồng nghiệp trong giới thể thao và cộng đồng người hâm mộ. Sự kết hợp giữa hai gương mặt tiêu biểu của bắn cung và cầu lông Việt Nam không chỉ là tin vui cá nhân, mà còn được coi là một trong những sự kiện đẹp, đầy tính lan tỏa của làng thể thao nước nhà.