Giành sự sống cho bé sinh cực non: Kỳ tích từ tình yêu thương và y học

Ngày 23.6, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết vừa điều trị thành công 1 trường hợp trẻ sinh non tháng, cực nhẹ cân là con của một gia đình du khách đến từ Singapore. Sau 87 ngày điều trị tích cực, bé gái từ cân nặng 720 gram khi chào đời đã đủ điều kiện xuất viện, trở về nhà trong vòng tay hạnh phúc của gia đình.

87 ngày giành giật sự sống của em bé sinh non

Đối với gia đình trẻ người Singapore, chuyến du lịch đến Đà Nẵng hồi cuối tháng 3 vừa qua đã trở thành ký ức không thể nào quên. Khi thai kỳ mới 25 tuần tuổi, người mẹ M.C (38 tuổi) bất ngờ xuất hiện các dấu hiệu bất thường và được đưa vào Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định sản phụ bị tiền sản giật nặng - một biến chứng sản khoa nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ lẫn thai nhi. Ngay sau đó, ê kíp liên chuyên khoa Sản và Nhi sơ sinh được huy động để theo dõi, điều trị tích cực và tìm mọi cách kéo dài thai kỳ nhằm tăng cơ hội sống cho em bé.

Niềm hạnh phúc của gia đình cháu bé người Singapore sau gần 3 tháng tại bệnh viện ẢNH: S.X

Tuy nhiên, sau 2 tuần nỗ lực điều trị, thai nhi xuất hiện dấu hiệu suy thai nặng. Trước nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của cả mẹ và con, các bác sĩ buộc phải quyết định chấm dứt thai kỳ.

Bé gái chào đời bằng phương pháp mổ lấy thai ở tuổi thai 27 tuần 1 ngày, nặng 720 gram.

Ngay từ những phút đầu tiên của cuộc sống, em bé đã phải bước vào cuộc chiến sinh tồn đầy khốc liệt. Sau hồi sức tại phòng mổ, trẻ được chuyển đến Đơn vị Hồi sức sơ sinh (NICU) để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Do các cơ quan còn non nớt, bé liên tiếp đối mặt với nhiều bệnh lý nguy hiểm như: suy hô hấp sơ sinh, tăng áp phổi, còn ống động mạch, rối loạn đường máu, nhiễm khuẩn sơ sinh… Có thời điểm trẻ phải thở máy, sử dụng thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn và được theo dõi liên tục trong môi trường hồi sức tích cực.

Suốt 87 ngày nằm viện, từng gram cân nặng tăng thêm, từng cữ sữa được dung nạp hay từng lần giảm hỗ trợ hô hấp đều trở thành những cột mốc đáng nhớ.

Bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tặng hoa mừng ngày mẹ con cháu bé xuất viện ẢNH: S.X

Đồng hành cùng hành trình ấy là cha mẹ của bé. Gần như ngày nào họ cũng có mặt tại khoa để thực hiện chăm sóc Kangaroo, da kề da, tập cho con bú và theo dõi sát sao quá trình hồi phục.

Điều khiến các nhân viên y tế xúc động là hình ảnh người cha thường xuyên sử dụng Google dịch để trao đổi với bác sĩ, điều dưỡng, cố gắng tìm hiểu từng diễn biến sức khỏe của con trong điều kiện khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa.

Sau gần 3 tháng điều trị, em bé từng chỉ nặng 720 gram đã có thể tự thở, bú tốt và tăng trưởng ổn định. Ngày xuất viện, bé đạt tuổi thai hiệu chỉnh 39 tuần, cân nặng 2.655 gram, đủ điều kiện trở về nhà cùng gia đình.

'Mỗi ngày trong bụng mẹ đều là một cơ hội sống'

Theo thạc sĩ - bác sĩ Huỳnh Thị Lệ, Trưởng khoa Sơ sinh - cấp cứu - hồi sức tích cực và bệnh lý Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, trường hợp vừa nêu mang nhiều ý nghĩa đặc biệt bởi đây là bệnh nhi nước ngoài, sinh ra trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt và phải trải qua hành trình điều trị kéo dài với nhiều nguy cơ biến chứng.

Bức thư cảm ơn của gia đình cháu bé ẢNH: S.X

Bác sĩ Lệ cho biết, khi sản phụ nhập viện ở tuổi thai 25 tuần, mục tiêu quan trọng nhất của ê kíp là kéo dài thai kỳ lâu nhất có thể trong điều kiện an toàn.

"Đối với thai nhi cực non tháng, mỗi ngày tiếp tục được nuôi dưỡng trong bụng mẹ đều vô cùng quý giá. Điều đó giúp phổi, não bộ và các cơ quan khác có thêm thời gian phát triển, từ đó cải thiện đáng kể cơ hội sống còn cũng như giảm nguy cơ biến chứng sau sinh", bác sĩ Lệ chia sẻ.

Theo bác sĩ, khó khăn lớn nhất trong chăm sóc trẻ sinh cực non không nằm ở một thời điểm cụ thể mà kéo dài xuyên suốt quá trình điều trị. Trẻ không chỉ đối mặt với suy hô hấp mà còn có nguy cơ xuất huyết não thất, tổn thương não, viêm ruột hoại tử và nhiều biến chứng nặng khác.

"Có những thời điểm trẻ phải thở máy, dùng thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn. Mỗi ngày điều trị đều là một cuộc chiến thực sự đối với bệnh nhi và đội ngũ y tế", bác sĩ Lệ nói.

Dấu mốc khiến ê kíp cảm nhận em bé thực sự vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất là thời điểm trẻ được rút ống nội khí quản, chuyển sang hỗ trợ hô hấp không xâm lấn và thích nghi tốt. Sau đó là những ngày trẻ bú được sữa mẹ, tăng cân đều đặn và các kết quả tầm soát biến chứng cho thấy tín hiệu khả quan.

Từ 720 gram, sau sinh 3 tháng, cháu bé đã đạt cân nặng 2.655 gram ẢNH: S.X

Theo bác sĩ Huỳnh Thị Lệ, thành công của ca bệnh là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, sự tiến bộ của y học sơ sinh hiện đại và đặc biệt là sự đồng hành bền bỉ của gia đình.

Thành công của trường hợp này tiếp tục khẳng định năng lực hồi sức, chăm sóc và theo dõi lâu dài đối với trẻ sinh cực non của bệnh viện. Nhưng hơn hết, đó còn là câu chuyện về niềm tin, tình yêu thương và những nỗ lực không ngừng nghỉ để giữ lại sự sống cho một sinh linh bé nhỏ giữa lúc mong manh nhất.