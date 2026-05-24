Giành sự sống cho nữ bệnh nhân bị thủng tim nguy kịch

Ngày 24.5, đại diện Bệnh viện đa khoa Bà Rịa (TP.HCM) cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, cứu sống 1 nữ bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch do bị thủng tim, mất máu nặng.

Nữ bệnh nhân đang được chăm sóc ẢNH:BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÀ RỊA CUNG CẤP

Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 1 giờ ngày 19.5, nữ bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, không tiếp xúc, da niêm mạc nhợt nhạt. Các chỉ số sinh tồn đều ở mức báo động đỏ với mạch nhanh, nhỏ, khó bắt, huyết áp tụt sâu chỉ còn 70/40 mmHg.

Bỏ qua các thủ tục, ưu tiên cứu người

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng khẩn cấp, các bác sĩ xác định bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc mất máu nguy kịch do chèn ép tim cấp, tràn máu màng ngoài tim lượng nhiều. Đáng lo ngại, người bệnh có một vết thương thấu tim, đe dọa trực tiếp tính mạng nếu không được can thiệp ngay lập tức.

Bác sĩ Ngô Tuấn An, Khoa Ngoại tổng hợp, cho biết thời điểm nhập viện, nữ bệnh nhân không có người thân đi cùng. Người đưa bệnh nhân đến chỉ là người quen và không đủ thẩm quyền ký giấy cam đoan phẫu thuật.

"Nhận được báo cáo khẩn cấp của ê kíp trực, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo bỏ qua các thủ tục hành chính, ưu tiên cứu người trước. Đây là tình huống không thể chậm trễ dù chỉ vài phút", bác sĩ An chia sẻ.

3 giờ giành lại sự sống cho bệnh nhân

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ. Khi ê kíp tiến hành mở ngực cấp cứu, máu từ màng ngoài tim trào ra ồ ạt. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có một vết thương ở vùng tâm nhĩ phải, kích thước khoảng 0,5 cm, đang phun máu dữ dội theo từng nhịp tim.

Trước tình huống đặc biệt nguy cấp, ê kíp phẫu thuật đã khẩn trương phối hợp xử lý, vừa hồi sức tích cực vừa tiến hành khâu vá vết thương tim. Sau khoảng 3 giờ, các bác sĩ đã khâu vá thành công vị trí thủng tim, kiểm soát được tình trạng mất máu và duy trì ổn định tuần hoàn cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, các chỉ số sinh tồn của nữ bệnh nhân dần hồi phục. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, tổn thương tim là một trong những chấn thương nguy hiểm nhất, tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được cấp cứu kịp thời. Việc nhanh chóng đưa ra quyết định mổ khẩn cấp đã giúp giành lại sự sống cho nữ bệnh nhân trong gang tấc.