Giao dịch bất động sản thế nào sau khi gắn mã định danh?

Mã định danh điện tử được ví như "căn cước số" của mỗi bất động sản. Theo Nghị định 357, mỗi sản phẩm bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử, tích hợp đầy đủ thông tin pháp lý, tình trạng sử dụng và lịch sử giao dịch. Mục tiêu lớn nhất là minh bạch hóa thị trường bất động sản.

Từ 1.3, mỗi bất động sản sẽ được gắn mã định danh điện tử riêng ẢNH: T.N

Sau khi bất động sản được cấp mã định danh điện tử, quy trình mua bán sẽ được thực hiện như sau:

Với giao dịch thông qua sàn giao dịch bất động sản tập trung do Nhà nước quản lý, người mua sẽ tra cứu thông tin pháp lý, vị trí và giá bán thông qua mã định danh điện tử của bất động sản. Việc thỏa thuận mua bán, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và thủ tục sang tên được thực hiện trực tiếp tại sàn giao dịch. Người mua sẽ chờ nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất theo quy định.

Với giao dịch không thông qua sàn giao dịch tập trung, người mua có thể mua bán trực tiếp, thông qua môi giới hoặc qua chủ đầu tư. Hợp đồng mua bán được công chứng theo quy định.

Người mua sẽ thực hiện thủ tục sang tên tại văn phòng đăng ký đất đai, hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế và chờ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất. Sau khi giấy chứng nhận được cấp, toàn bộ thông tin giao dịch sẽ được gắn với mã định danh điện tử và cập nhật lên hệ thống dữ liệu quốc gia.

Tuy nhiên, hiện nay, cả cơ sở dữ liệu nhà và thị trường bất động sản; trung tâm giao dịch bất động sản của Nhà nước vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, triển khai. Do đó, giao dịch bất động sản sau khi gắn mã định danh điện tử từ 1.3 dự kiến vẫn được thực hiện như quy trình trước đây, không thông qua sàn giao dịch tập trung.

Trước đó, hồi tháng 1.2026, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã đồng ý giao Đảng ủy Bộ Xây dựng báo cáo Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng chính sách, mô hình trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập, quản lý.

Chia sẻ với báo chí, bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết Bộ Xây dựng đang khẩn trương triển khai đồng bộ các công cụ liên quan khi nghị định có hiệu lực.

Bộ Xây dựng đã phối hợp với đơn vị tư vấn, Trung tâm Công nghệ thông tin khẩn trương xây dựng hệ thống phần mềm xác định rõ cơ sở dữ liệu kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu về nhà ở bất động sản bằng mã định danh. Khi có mã định danh sẽ ra toàn bộ thông tin liên quan đến bất động sản đó, dự án đó đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh hay chưa...

Ngoài ra, khi có cơ sở dữ liệu, quá trình thực hiện giao dịch bất động sản, cơ quan quản lý có thể xác định được giao dịch được triển khai ở thị trường sơ cấp, thứ cấp như thế nào. Từ đó kiểm soát được hàng tồn kho bất động sản, có dữ liệu để cơ quan quản lý hoạch định sự phát triển thị trường bất động sản trong tương lai.

Cơ quan quản lý cũng có thể xác định được phân khúc bất động sản nào đang dư thừa hoặc có nguy cơ dư thừa, phân khúc bất động sản nào có nhu cầu cao để có chiến lược, chương trình phát triển cụ thể...