Giao dịch chuyển tiền tăng mạnh

Theo NAPAS, số lượng giao dịch chuyển tiền trong tháng 1 tăng 5% so với tháng 12.2023 và tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giao dịch rút tiền mặt qua ATM giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Điều này khẳng định rõ nét nhu cầu rút tiền mặt của người dân ngày càng giảm, không chỉ vào thời điểm trong năm, mà còn trong cả những giai đoạn cao điểm cận Tết Nguyên đán như hiện nay.



Người dân quét mã QR ngày càng tăng T.Q

Để đáp ứng nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt những ngày sát tết, NAPAS sẽ tăng cường công tác giám sát thanh khoản của các tổ chức thành viên, bố trí nhân sự liên tục trực 24/7 để sẵn sàng hỗ trợ các ngân hàng, trung gian thanh toán và doanh nghiệp trong giai đoạn cao điểm lễ, tết.

Đáng chú ý, giao dịch rút tiền mặt qua ATM tiếp tục ghi nhận giảm trong những năm gần đây. Trong năm 2023, giao dịch rút tiền trên ATM giảm 16,9% về số lượng giao dịch và 19,5% về giá trị giao dịch, đến nay tỷ trọng giao dịch ATM chỉ chiếm 3,6% tổng giao dịch qua hệ thống NAPAS. Con số trên phản ánh rõ nét nhu cầu rút tiền mặt của người dân ngày càng giảm và được thay thế bởi các dịch vụ thanh toán tiện lợi hơn như chuyển tiền nhanh NAPAS 247, thanh toán quét mã QR.

Trong năm 2023, NAPAS tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống NAPAS. Theo đó, tổng số lượng giao dịch của hệ thống NAPAS tăng hơn 52% và tổng giá trị giao dịch tăng hơn 12% so với năm 2022.

Đáng chú ý, giao dịch rút tiền mặt qua ATM tiếp tục ghi nhận giảm trong những năm gần đây. Trong năm 2023, giao dịch rút tiền trên ATM giảm 16,9% về số lượng giao dịch và 19,5% về giá trị giao dịch, đến nay tỷ trọng giao dịch ATM chỉ chiếm 3,6% tổng giao dịch qua hệ thống NAPAS. Con số trên phản ánh rõ nét nhu cầu rút tiền mặt của người dân ngày càng giảm và được thay thế bởi các dịch vụ thanh toán tiện lợi hơn như chuyển tiền nhanh NAPAS 247, thanh toán quét mã QR.