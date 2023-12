Ngân hàng, kho bạc đảm bảo hoạt động thanh toán vào dịp Tết

Để đáp ứng nhu cầu về giao dịch, thanh toán và chi trả hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trong những ngày cuối năm 2023 và dịp nghỉ Tết dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2024, công điện 1436 gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Tài chính; Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu thực hiện một số vấn đề. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chỉ đạo tổ chức vận hành hệ thống bù trừ, chuyển mạch giao dịch tài chính đảm bảo hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt 24/24 giờ và 7/7 ngày, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán, nhu cầu rút tiền mặt qua hệ thống ATM trước và trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tổ chức tốt việc cung cấp dịch vụ thanh toán của Hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia.

Ngan hàng đảm bảo thanh toán dịp tết NGỌC THẠCH

NHNN tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá; bảo đảm an ninh, an toàn kho quỹ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Tăng cường giám sát an ninh mạng và triển khai các biện pháp kỹ thuật, bố trí nhân sự cần thiết để đảm bảo an toàn hoạt động của các hệ thống thanh toán và các hệ thống liên quan.

NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có biện pháp bảo đảm thanh khoản, bố trí nhân sự làm việc để cung ứng các dịch vụ thanh toán ổn định, an toàn, thông suốt trước và trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tổ chức tốt các dịch vụ ngoại hối, tăng cường hoạt động đổi ngoại tệ phục vụ nhu cầu của du khách nước ngoài. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong dịp cuối năm và đầu năm; hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, nhất là các động lực tăng trưởng và kiên quyết chống việc tiêu cực trong cung ứng tín dụng; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, lợi ích nhóm, việc sở hữu chéo…

Đối với Kho bạc Nhà nước bố trí nhân sự làm việc, tổ chức trực tăng cường, vận hành hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác giải ngân, thanh toán theo quy định, đảm bảo thông suốt, kịp thời, an toàn.